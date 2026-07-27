HQ

La mia storia con Halo è iniziata ancora prima che il gioco venisse rilasciato in Europa. Avevo un amico che andava a New York nel 2001, e gli chiesi di riportare una Xbox e Dead or Alive 3. Era felice di farlo, ma solo se poteva anche comprare Halo: Combat Evolved e provarci. Certo, ero completamente disinteressato, ma ho accettato.

Master Chief è tornato nella sua forma originale, con il doppiatore Steve Downes che contribuisce con diverse battute nuove.

Dead or Alive 3 è stato sicuramente giocato molto ed era un picchiaduro di altissimo livello, ma è stata l'avventura di Master Chief a rivelarsi il gioco migliore dei due. Mi sono reso conto di quanto la gente fosse curiosa quando amici, conoscenti online e persino la stampa locale mi hanno contattato per scoprire la leggendaria e nuovissima (e ancora inedita in Europa) Xbox, insieme alla sua app eccezionale, Halo: Combat Evolved.

Anche se Halo: Campaign Evolved non è il primo remake del gioco, è di gran lunga il più sontuoso e arriva in un momento in cui Master Chief sembra un po' oltre il suo periodo migliore, proprio come tutta l'avventura su Xbox. Ora che 343 Industries è diventato Halo Studios, il motore grafico è destinato a essere sostituito da Unreal Engine 5, e sia la serie di giochi che la Xbox avrebbero bisogno di una piccola spinta, è il momento perfetto per tornare all'avventura che ha dato inizio a tutto: Halo: Combat Evolved.

Annuncio pubblicitario:

A volte diventa un po' caotico, ma il meraviglioso ciclo di gameplay della serie Halo è ancora attivo e può essere ulteriormente personalizzato con le oltre 40 skin disponibili.

Questo pacchetto include la prima avventura in una versione pesantemente rielaborata, oltre a una nuova campagna prequel. Quello che però non è incluso è il multiplayer. L'originale offriva azione a schermo diviso e supportava persino il gaming in LAN, funzionalità che qui sono completamente assenti.

Da parte mia, ho esitato un po' su cosa provare per primo, prima di decidere che, dopotutto, è il gioco originale ad attrarre di più. Non appena detto e fatto, tornai al Pilastro d'Autunno, che aveva appena attirato il Patto dietro di sé e scoprì uno strano mondo ad anello in mezzo al nulla. Per chiunque conosca Halo, è emozionante vedere quanto sia cambiato tutto, e la sequenza degli eventi che ha portato allo schianto finale della nave sulla superficie dell'anello non è mai stata così drammatica come ora.

Cacciare il Covenant da Ghosts è ancora divertente come lo era nel 2004, quando la funzione fu aggiunta a Halo 2, e si integra perfettamente anche qui.

Annuncio pubblicitario:

La narrazione estremamente seria di Bungie ha accelerato il ritmo, e sembra anche che succedano molte cose con un luccichio negli occhi, non ultimo grazie al Sergente Maggiore Avery Johnson (interpretato da Keston John, che sta subentrando a David Scully). Non so un po' cosa pensare di questo, ma forse è necessario avere una narrazione che corrisponda a tutti i mostri colorati, non ultimo i Grunts in stile comico.

Detto ciò, mi viene ancora la pelle d'oca uscire sul mondo dell'anello e vedere il paesaggio rigoglioso e paradisiacale, solo per trovarmi davanti alle forze Covenant in ricognizione alla ricerca dei sopravvissuti. Proprio come nell'originale, c'è il supporto per la cooperativa a due giocatori a schermo condiviso, oltre all'opzione di giocare online fino a quattro giocatori. La storia si afferma davvero quando si gioca da solo, ma con più giocatori è naturalmente più divertente farsi strada combattendo e, soprattutto, guidare Warthog con persone reali che manomano la mitragliatrice.

Incontrerai sia nemici che armi che non erano presenti nell'originale.

Halo Studios ha anche mantenuto diverse caratteristiche dei capitoli successivi della serie, come la possibilità di correre e mirare usando il grilletto L, che, a dire il vero, risultano molto naturali. Mi colpisce il fatto che sembri di giocare a Halo come lo ricordo, non come era realmente. Se chiudo gli occhi, è più o meno quanto la grafica sembrava impressionante e quanto fosse innovativo e rifinito il gameplay. Quindi sono grato che queste funzioni siano presenti, ma per chi lo desiderasse, è anche possibile disabilitarne la maggior parte usando vari teschi, e puoi persino personalizzare dove appaiono nemici, armi e altri elementi, il che è un bel tocco. Alcune parti dei livelli sono state anche ridisegnate, in alcuni casi in modo piuttosto significativo (non ultimo "The Library"), il che, a prima vista, è un miglioramento, anche se in certi punti sospetto che le cose siano state ampliate per ospitare quattro giocatori in co-op - cosa che l'originale, come sappiamo, non supportava mai - e questo li fa sembrare un po' vuoti quando gioco da solo.

In breve, sembra Halo nei modi giusti, e ascoltare ancora una volta le composizioni di Martin O'Donnell e Michael Salvatore mi ricorda chiaramente perché mi sono innamorato così tanto di questo universo in primo luogo. Halo: Combat Evolved è stato davvero un capolavoro dall'inizio alla fine, e quella sensazione è sopravvissuta in questo remake.

Master Chief appare costantemente solido, ma Sergeant Johnson è pericolosamente vicino a essere una caricatura.

Forse l'aspetto più importante di un remake, però, sono la grafica. Dopotutto, è così che possiamo vedere visivamente che qualcosa è cambiato dall'ultima volta. Ho alternato le mie sessioni di gioco con un po' di Halo Infinite per vedere quanto sia cambiato da allora, e con il passaggio a Unreal Engine 5. E... Non c'è dubbio che questo sia ancora più sorprendente. Alcune sezioni sono assolutamente sorprendenti, e le parti finali del gioco con The Flood sono particolarmente impressionanti. In breve, sembra che il passaggio a un nuovo motore grafico sia stata assolutamente la scelta giusta.

La nuova mini-campagna inclusa si chiama Operazione: Meteorite e consiste in tre livelli. La storia segue il Master Chief e il Sergente Johnson in una missione prima della campagna principale, ambientata sopra il pianeta recentemente distrutto Promise. Questo rende la missione piuttosto fatale, ma come detto, presenta un po' più di battute leggere rispetto ai giochi originali. Offre comunque azione frenetica e diversi incontri davvero intensi, non ultimo con i Bruti (che altrimenti avremmo incontrato solo più avanti nella serie) prima che tutto culmini in un finale davvero brillante, che non vi svelerò.

Ringworld è più affascinante che mai. Non dimenticare che arriverà anche su PS5 ed è incluso con Game Pass.

Il fatto che Halo Studios sia in grado di offrire qualcosa che ricorda così tanto il classico Halo è un buon segno per il futuro. A parte il fatto ovvio che manca il multiplayer, cosa che avrebbe potuto dare al gioco molta più longevità e permetterci di ricreare quelle gloriose battaglie di Blood Gulch in split-screen, e il fatto che il tono risulti un po' più leggero e simile a un pastiche d'azione piuttosto che all'universo strettamente controllato di Bungie, questo è Halo come dovrebbe essere.

HQ

I nemici sono iconici, le armi sono costantemente buone, i veicoli in questo gioco sono comunque migliori di praticamente qualsiasi altro nel genere, la grafica è superba e l'avventura e la varietà sono di prim'ordine. Vivere "Il Cartografo Silenzioso" come ricordo il livello, attraverso occhiali retrò color rosa, mi ha quasi fatto venire una lacrima. In breve, questo è un gioco facile da consigliare ai fan di Halo, ma anche a chi di voi non ha ancora avuto la possibilità di vivere il primo, e forse ancora il migliore, momento di Master Chief.