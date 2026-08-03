Lies of P - Edizione Completa (Nintendo Switch 2)

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Ci sono pochi generi che mi hanno insegnato la pazienza così bene come i Soulslike. In effetti, il viaggio è iniziato molto prima che il genere avesse un nome. Adventure of Link mi ha insegnato fin da subito che ogni errore ha un prezzo e che le battute d'arresto fanno parte dell'avventura. Diversi anni dopo, Demon's Souls ha affinato quella filosofia su PlayStation 3, e da allora il genere ha sempre occupato un posto naturale nella mia libreria di giochi.

Ecco perché è nata una domanda naturale quando Lies of P è stato annunciato per Nintendo Switch 2. È davvero possibile offrire la stessa esperienza su hardware significativamente meno potente? Dopo aver completato il gioco, la risposta è un sonoro sì.

Lies of P prende il classico racconto di Pinocchio e lo trasforma in una direzione decisamente più cupa. Krat è una città dove i burattini si sono rivolti contro i loro creatori e dove ogni strada porta i segni di una società che si avvia verso la sua rovina. La combinazione di estetica steampunk e gotica risulta sorprendentemente fresca. L'ispirazione da Bloodborne è chiara, eppure il gioco riesce a forgiare la propria identità.

Si tratta di sperimentare con le diverse modalità grafiche offerte dalla versione Switch 2. La modalità qualità dà priorità alla grafica nitida.

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La sua forza più grande è, senza dubbio, l'atmosfera. Le strade di Krat non sono solo piene di sangue e olio motore, una cupa oscurità aleggia sulla città, rendendo ogni passo tra i vicoli acciottolati tanto affascinante quanto inquietante. La musica ambientale arricchire l'atmosfera senza sopraffarlo, e il paesaggio sonoro è impressionante per tutta l'avventura. Ogni lama che colpisce il metallo riecheggia per la città, conferendo alle battaglie un peso che rende ogni duello intenso.

La storia mi ha colto di sorpresa. Non mi sarei mai aspettato che Pinocchio potesse servire da base per un action RPG di questo calibro, ma gli sviluppatori sono riusciti a creare un mondo in cui la famosa fiaba risulta sia familiare che completamente nuova. Diversi colpi di scena del gioco hanno acceso una genuina curiosità su ciò che ci aspettava.

Il sistema di combattimento è profondo senza risultare complicato. Le armi incoraggiano la sperimentazione, e ci sono molte opportunità per trovare uno stile di gioco adatto ai propri gusti. Ho provato diverse combinazioni prima che l'arma giusta si mettesse in posizione, e nonostante il numero di sistemi, tutto sembra naturale dopo qualche ora.

Prestazioni: Si concentra interamente sulla fluidità. Offre una risoluzione 1080p upscalata a 60 FPS. La grafica diventa leggermente più sfocata su uno schermo grande, ma la fluidità dell'immagine è assolutamente di prim'ordine.

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I boss sono un'ulteriore prova che gli sviluppatori hanno colto la filosofia centrale del genere. La sfida c'è, anche se raramente sembra scadente, e la maggior parte delle mie sconfitte potrebbe essere ricondotta ai miei errori, derivanti da stress, avidità o una decisione sbagliata. Il gioco sembrava quasi sempre equo. Sono anche caduto dai tetti più volte di quante vorrei ammettere, tuttavia, la mia frustrazione raramente era rivolta al gioco stesso, ma piuttosto alla mia eccessiva fiducia. Inoltre, anche se Lies of P prende molto sul serio il suo mondo oscuro, c'è spazio per piccoli momenti di fascino che spezzano tutta la miseria.

Qualità: Dà priorità a una grafica nitida. Questo imposta la risoluzione a 1440p upscalato a 30 FPS.

Nintendo Switch 2 riesce a sorprendere

È chiaro che Lies of P ha dovuto fare compromessi per trovare il suo posto sulla console ibrida di Nintendo. L'immagine è a volte più sfocata e la grafica non raggiunge del tutto la nitidezza vista su PlayStation 5. Avendo visto confronti tra le versioni, non c'è dubbio su quale piattaforma offra di gran lunga l'esperienza tecnicamente superiore.

Nonostante ciò, non sembra mai che l'anima del gioco sia andata perduta. Il combattimento scorre fluido sia in modalità portatile che in modalità docked. Durante la mia partita, non ho incontrato crash, bug evidenti o problemi di prestazioni disturbanti, cosa che quasi mi aspettavo. La modalità portatile nasconde anche diversi compromessi grafici grazie allo schermo più piccolo. Personalmente, però, ho preferito giocare in modalità docked perché gli ambienti risultano più efficaci su uno schermo più grande.

Non tutto è perfetto, però. Gli ambienti a volte possono sembrare molto simili, il che mi ha fatto perdere in diverse occasioni. Forse è dovuto al fatto che la grafica non riusciva a tenere il passo nella versione Switch 2, e mi mancava avere una mappa per aiutare la navigazione. Se esiste uno, semplicemente me l'ho perso. Né i personaggi secondari sono riusciti a coinvolgermi quanto la storia principale, e la varietà di nemici nelle prime ore del gioco sembra piuttosto limitata.

Lies of P impone anche certe richieste al giocatore. L'introduzione è informativa, anche se il numero di sistemi e meccaniche può risultare opprimente per chi non si è mai avventurato nel genere prima. Se ti fai una pausa più lunga dal gioco, questi sono facilmente accessibili di nuovo tramite il menu del gioco.

La modalità Performance è probabilmente quella in cui ho giocato più spesso. È stato allora che ha funzionato più fluidamente sia in modalità portatile che in modalità dock.

Lies of P per Nintendo Switch 2 non è la migliore versione del gioco, tuttavia, è decisamente migliore di quanto avessi osato sperare. Gli sviluppatori hanno semplificato l'esperienza per adattarsi alle capacità hardware della Switch 2. Sono stati necessari alcuni compromessi grafici, ma il nucleo del gioco rimane intatto, inclusi l'atmosfera, il combattimento e la caratteristica interpretazione di Pinocchio, che offre comunque un'esperienza tra i titoli moderni più forti del genere.

Se possiedi un Nintendo Switch 2 e hai aspettato un motivo per passeggiare per le strade buie di Krat, c'è poco motivo di esitare.

Nota: Gli sviluppatori hanno annunciato una patch "day one" pensata per migliorare ulteriormente la grafica su Nintendo Switch 2, tuttavia questo aggiornamento non ha potuto essere testato per questa recensione.