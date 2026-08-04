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Quando oggi si parla dello sviluppatore Game Freak, la maggior parte dei pensieri si rivolge alla serie Pokémon. Lo studio, dopotutto, è stato responsabile della popolare avventura di mostri di Nintendo per oltre trent'anni, ma nonostante un forte focus sul benessere di Pikachu dagli anni '90, è riuscito a produrre un paio di spin-off nel corso degli anni. Va detto che titoli come Pocket Card Jockey, Tembo The Badass Elephant e Little Town Hero potrebbero non far venire i brividi di gioia nostalgica nella persona comune, ma è chiaro che Game Freak vuole fare più che creare giochi Pokémon e, con il loro nuovo progetto intitolato Beast of Reincarnation, potrebbero aver creato uno dei titoli più entusiasmanti dello studio da anni.

Il rapporto tra Koo ed Emma è uno dei punti di forza del gioco.

A differenza dei titoli precedenti, è chiaro che Beast of Reincarnation è rivolto a un pubblico più maturo, con un focus sull'azione e una narrazione più cupa. La storia è strutturata un po' come una serie anime, piena di personaggi eccentrici, motivazioni ambigue e sequenze d'azione epiche che camminano costantemente tra intrighi avvincenti e sdolcinati. Tutto sembra molto "giapponese", nel bene e nel male, e se ti piacciono i giochi con quel tipo di atmosfera e atmosfera, questo dovrebbe andare perfetto per te.

Non svelerò troppo sulla storia in sé, ma si concentra su una giovane guerriera di nome Emma che, grazie a una forma di mutazione, può assorbire l'essenza di certi mostri. Tuttavia, questo comodo superpotere ha un lato negativo, poiché Emma non può provare le emozioni come tutti gli altri (viene descritta, tra le altre cose, come "senza cuore"), ed è nell'ombra di ciò che deve affrontare numerosi campi di battaglia e stringere nuove alleanze per porre fine a un'antica e ricorrente maledizione. In definitiva, la storia non passerà alla storia come un classico immortale, ma apprezzo comunque che le venga permesso di prendersi il suo tempo e che venga messa al centro della scena tra le numerose sequenze di gioco ricche di azione. Serve come una pausa molto necessaria tra robot che distruggono e altri disagi, e anche le interazioni minori tra personaggi diversi aiutano a creare un senso di comunità e appartenenza in un mondo che cerchi costantemente di comprendere.

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Tutti parlano giapponese, il che contribuisce all'atmosfera.

In termini di gameplay, Beast of Reincarnation sembra un miscuglio di diversi titoli d'azione moderni, e gran parte delle critiche dalle prime recensioni si è concentrata sulla mancanza di un'identità distinta del gioco. Da parte mia, non sono d'accordo con questa critica, anche se capisco da dove provenga. Anche se il profilo aromatico è familiare, la combinazione degli ingredienti riesce comunque a creare qualcosa che può essere descritto come "unico", e finché il risultato è divertente, è difficile lamentarsi troppo.

Ad esempio, offre un mondo di gioco semi-aperto dove esplorazione e azione sono al centro della scena, e spesso puoi scegliere se giocare in modo più tattico (usando furtività e furtività come punto di partenza) oppure essere più diretto negli attacchi, dove parate e combinazioni di tasti sono la chiave del successo. Un dettaglio piuttosto particolare, però, è che hai sempre il tuo compagno, Koo, al tuo fianco, un lupo gigante bianco che soffre della stessa malattia di Emma. È nell'interazione tra questi due che si trovano diversi dei sistemi più avanzati del gioco. Parando i colpi in arrivo, puoi riempire la barra attacco di Koo e puoi scatenare queste abilità in qualsiasi momento per prendere il sopravvento in combattimento. Tutto si riduce alla capacità di giocare in difesa pur aumentando la propria potenza offensiva, e in molte occasioni (soprattutto nelle battaglie contro i boss del gioco) è saggio optare per una tattica più contenuta invece di spammare attacchi senza pensarci troppo.

La grafica è un po' altalenante; A volte sono gentili, a volte 'non così gentili'.

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Le abilità di Emma tornano utili anche quando è il momento di esplorare. Può usare i suoi capelli (pensa allo stile Bayonetta ) per creare piattaforme e raggiungere vette maggiori, e questo si traduce in un'esperienza sorprendentemente fluida in cui puoi tracciare il tuo percorso attraverso i tanti livelli diversi. Ho già detto che Beast of Reincarnation offre un mondo di gioco "semi-aperto", e con questo intendo che hai livelli relativamente grandi da esplorare in sequenza. Quindi, non è un mondo vasto e fluido che puoi esplorare come preferisci, ma a mio avviso questa limitazione è in realtà un aspetto positivo, poiché le sezioni più piccole offrono un focus più stretto sulla storia e un senso di slancio maggiore nell'esplorazione stessa. In mondi vasti come Assassin's Creed o The Legend of Zelda, è fin troppo facile perdersi e sentirsi sopraffatti da tutto il contenuto, ma Game Freak ha invece scelto di offrire la sua creazione in porzioni più piccole, il che funziona piuttosto bene per mantenere vivo l'interesse. Tuttavia, devo ammettere che la varietà tra i diversi ambienti avrebbe potuto essere migliore.

Dovrei anche menzionare che ci sono molte somiglianze nell'impostazione con vari titoli "Soulslike", ma allo stesso tempo, Beast of Reincarnation non appartiene davvero a quel genere; Dovrebbe piuttosto essere descritto come un gioco di ruolo incentrato sull'azione. Una differenza importante rispetto ai giochi Souls, ad esempio, è che puoi scegliere il livello di difficoltà fin dall'inizio, e la sfida in sé non è particolarmente alta quando giochi in modalità Normale. Ammetto che a volte è ancora impegnativo, ma non sembra mai che il gioco cerchi di fare la predica o punire i giocatori per i fallimenti, e nel complesso gli sviluppatori sembrano più intenzionati a facilitare il progresso con potenziamenti significativi dell'equipaggiamento e nuove abilità che semplificano la vita nel viaggio verso i titoli di coda.

Il sistema di livellamento è snello, offrendo allo stesso tempo profondità di gameplay.

Per quanto riguarda la presentazione, Game Freak ha i suoi pro e contro. A volte, la grafica appare sorprendente e nitida, per poi apparire sbiadita e sfocata il momento successivo. Ad esempio, le texture possono sfumare leggermente ai bordi, e gli effetti di illuminazione possono far apparire i modelli piatti passando da scuro a chiaro. I cosiddetti "pop-in" compaiono qua e là, anche se devo sottolineare che ho giocato su una PlayStation 5 (modello base) ed è possibile che questi problemi non siano così evidenti, ad esempio sulla versione Pro o su PC. Detto ciò, non è qualcosa che rovina l'esperienza nel complesso, ma è chiaro che si tratta di un blockbuster più economico rispetto ad alcuni dei giganti del settore.

Gli ambienti sono grandi, ma non troppo.

In definitiva, Beast of Reincarnation offre un entusiasmante progetto parallelo di uno sviluppatore collaudata, e sarò onesto e dico che mi sono divertito sorprendentemente a trascorrere il gioco. Questo è il tipo di gioco che è difficile abbandonare una volta iniziato, e se questo non è un buon endorsement di per sé, non so cosa lo sia. Può sembrare un po' un mosaico di fonti di ispirazione diverse, ma la combinazione di fascino RPG giapponese e azione intensa è una formula che ti lascia con la voglia di restare dopo dieci, venti o addirittura trenta ore. Il protagonista potrebbe essere senza cuore e incapace di provare emozioni, ma Beast of Reincarnation trasmette passione e impegno al contrario, e anche se ci sono qualche problema tecnico qua e là, è facile consigliarlo a chiunque ami gli action RPG giapponesi.