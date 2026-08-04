Parkasaurus: Edizione Dinoluxe

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Se pensi ai simulatori che parlano di costruire parchi a tema o zoo, ti vengono subito in mente Jurassic World Evolution, Planet Coaster e Planet Zoo. Questi giochi sono eccellenti, ma sono anche più impegnativi dal punto di vista grafico, piuttosto complessi e, per alcune persone, la grafica 3D che permette molto più fotorealismo rovina il divertimento. Se desideri i classici simulatori top-down degli anni '90, Parkasaurus è una vera alternativa per te.

Originariamente rilasciato su Steam Early Access nel 2018 (l'anno in cui è uscito il primo Jurassic World Evolution), lo sviluppatore Washbear Studio sta rilasciando questa settimana Parkasaurus: Dinoluxe Edition, segnando la prima volta che il gioco arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che su Nintendo Switch 2 (è stato lanciato per la Switch originale, come esclusiva console all'epoca, nel 2022), e include con sé i due DLC finora rilasciati, aumentando il numero di dinosauri e creature preistoriche a 44.

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Parkasaurus è un classico gioco di costruzione di simulazioni dall'alto, nello stile dei classici giochi Theme Park o Zoo Tycoon. Questo significa che la telecamera è in un angolo fisso: ovviamente puoi zoomare avanti e indietro, ma la telecamera si inclina solo in quattro modi prefissati, a differenza della maggior parte dei simulatori moderni come Jurassic World Evolution, che ti permettono di muoverti liberamente in 3D come se fossi un uccello che supervisiona tutto.

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A volte, la semplicità è la scelta migliore. Anche se tutti hanno preferenze, capisco perché molti preferirebbero le "restrizioni" di un gioco di simulazione top-down come Parkasaurus, che in realtà rende il gioco più agile, più "arcade" e spesso più divertente. Se hai giocato a quei recenti giochi Frontier, ricorderai quanto fosse una vera seccatura costruire percorsi curvi. Non troverai quel problema qui, in cui tutto è in equilibrio, come nei classici giochi RollerCoaster Tycoon. Puoi modificare il terreno per creare colline, montagne o valli, ma tutto si adatta all'interno di una griglia, quindi è molto più facile da costruire, e con grafica molto colorata e ad alto contrasto, i parchi restano molto belli.

Sebbene il gioco abbia la sensazione e il gioco di un classico simulatore per PC, la grafica è tutta in 3D low poly, con uno stile artistico molto distintivo, colorato e cartoonesco, che ci ricorda di più i giochi di Two Point Studios come Two Point Campus, Two Point Museum... La grafica si adatta alla natura più rilassata del gioco, rispetto ad altri titoli del genere, anche se ciò non significa affatto che il gioco sia semplice o manchi di profondità.

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Parkasaurus è strutturato più o meno come ci si aspetterebbe. Dopo un breve tutorial, puoi entrare in World Map, la modalità campagna con 15 livelli e una storia unicamente stravagante: i dinosauri sono in realtà alieni, che si sono schiantati su un'astronave, e devi costruire (o riparare/ricostruire parchi falliti nella campagna) per sbloccare parti delle tue astronavi. Man mano che avanzi nella campagna puoi comprare riparazioni per la nave, che si traducono in potenziamenti permanenti, come il 15% in più di denaro o esperienza guadagnata dai dipendenti, meno soldi spesi per stipendi, velocità di scavo o crescita delle uova... È un piccolo ma piacevole tocco aggiungere un po' di strategia alla storia, che altrimenti risulta molto familiare se hai già giocato a questo tipo di giochi.

Ci sono diverse cose da considerare quando costruisci un parco: assumere abbastanza dipendenti e formarli, costruire recinti adeguati in base alle esigenze dei dinosauri (bioma, dimensioni, cibo, acqua, privacy), assicurarsi che i tuoi ospiti possano vedere i dinosauri e spendere soldi per cibo, bevande o donazioni. A volte i dinosauri scappano e devi mandare delle guardie a sedarli, ricostruire le recinzioni, capire cosa è andato storto (perché il recinto non era adatto alle esigenze dell'animale) e liberare di nuovo i dinosauri. I dinosauri possono anche combattere tra loro, ma a differenza dei giochi Jurassic World, i dinosauri non possono morire e non c'è penalità per avere un dinosauro in furia, il che rende il gioco meno realistico ma più rilassato.

E come trovi i dinosauri? Devi aprire portali per ottenere fossili, in un mini-gioco tipo dragamine, e poi puoi comprare le uova in un negozio, poi aspettare che si schiudano. C'è una grande varietà di dinosauri tra cui scegliere, inclusi animali marini e altri animali preistorici come i mammiferi. Se non ti convince il loro aspetto carino ma a volte troppo infantile, puoi scegliere dal menu delle opzioni (solo nel menu principale) se vuoi skin di colore piatto o più realistiche (le forme dei dinosauri non cambiano).

È davvero lodevole quello che Washbear Studio è riuscito a fare con Parkasaurus, uno studio composto solo da due sviluppatori. Il gioco ha una modalità campagna robusta, oltre a una modalità sandbox in cui puoi importi restrizioni più rigide, oppure optare per soldi illimitati e sbloccare tutti gli alberi delle abilità e i dinosauri per costruire quanto vuoi. La lista delle opzioni di personalizzazione, decorazioni, edifici e possibilità di terraformazione è naturalmente più piccola rispetto ad altri giochi, ma c'è comunque molto spazio per lasciar andare l'immaginazione, e gli aspetti di gestione sono solidi per una sfida ma non troppo profondi da risultare opprimente o stressanti.

Tuttavia, questo non è un gioco perfetto. Ho trovato i menu un po' confusi, la scelta di colori e forme li rendeva a volte difficili da navigare e più difficile capire cosa fosse effettivamente un'opzione e cosa fosse parte dello sfondo. I testi a volte sono eccessivamente piccoli e possono essere molto difficili da leggere se sei lontano dallo schermo, e anche sullo schermo enorme della Switch 2 era un po' stancante da leggere. Ci sono anche fastidiosi scatti quando si gioca su Switch 2, quando il gioco si blocca per millisecondi se ci sono troppe cose contemporaneamente o quando si cerca di rimuovere cose dalla mappa, come cancellare cose o salvare dinosauri sedati.

A giudicare da solo, è chiaro che Parkasaurus non è il gioco di simulazione più complesso e profondo, ma non è questo il punto. Parkasaurus sembra un gioco da magnate degli zoo per PC degli anni '90, con grafica 3D ma un gameplay 2D confortevole dall'alto, e con il giusto equilibrio tra sfida e comfort per tenerti coinvolto senza frustrazioni.

Se cerchi un gioco di simulazione che non sia troppo complicato, e ovviamente se ami i dinosauri, Parkasaurus può essere un'ottima alternativa a Jurassic World Evolution o Planet Zoo, soprattutto su Switch 2 dove ci sono meno opzioni da scegliere (anche se, per coincidenza, Jurassic World Evolution 2 del 2021 è appena uscito per Switch 2 solo pochi giorni fa).