C'è qualcosa di stranamente familiare nell'iniziare una nuova partita NHL. L'intro scende, la musica parte, e improvvisamente mi ritrovo di nuovo lì con un bastone in mano e un disco da portare dalla mia zona alla porta avversaria. Per me, è stata una relazione ricorrente fin da NHL 99. Alcuni anni ho giocato molto, altri quasi non ho seguito la serie, ma l'ultimo gioco che ho giocato è stato NHL 24, il che rende NHL 27 un ottimo test per capire quanto la serie sia effettivamente evoluta.

La prima impressione è positiva. NHL 27 è senza dubbio più attraente visivamente. Le arene hanno ricevuto molta più attenzione ai dettagli e la presentazione appare più moderna. EA ha ricostruito tutte e 32 le arene NHL con dettagli unici, celebrazioni dei gol, cori e reazioni del pubblico, e una nuova squadra di commentatori composta da John Buccigross e Darren Pang ha preso il suo posto dietro il microfono. La visione di EA è chiara: ogni arena dovrebbe sembrare un mondo di hockey a sé, ma è proprio quando inizia la partita che le cose risultano un po' troppo familiari.

Non fraintendetemi, NHL 27 è divertente da giocare. Le partite hanno un buon ritmo e succede sempre qualcosa. Un momento sto costruendo un attacco preciso; quello dopo l'avversario ha ribaltato la partita e io sono lì a chiedermi perché ho semplicemente perso il disco in un modo che dovrebbe farmi retrocedere alla quarta linea. È proprio questo che rende grandi i giochi di hockey su ghiaccio. Una partita è emozionante dal primo ingaggio fino al suono finale, mentre la successiva è un misto di frustrazione, decisioni sbagliate e un portiere avversario che ha chiaramente deciso di essere Patrick Roy per la serata.

I portieri sono incostanti in un modo che in realtà sembra piuttosto realistico. A volte fanno parate spettacolari, a volte lasciano entrare i dischi che mi fanno pensare cosa diavolo stessero guardando. Quando gioco contro il computer, però, a volte ho quella sensazione fin troppo familiare che il portiere avversario abbia deciso di parare assolutamente tutto. Posso tirare da ogni angolazione, cercare di raccogliere rimbalzi e creare occasioni nette, ma il disco semplicemente non entra. Il problema principale, però, non sono i portieri; sono i miei compagni di squadra.

Annuncio pubblicitario:

EA ha messo molto impegno in una nuova IA Coesiva, dove i compagni dovrebbero leggere meglio il gioco, sostenersi a vicenda e comportarsi più come una vera unità da cinque. Tutte e 32 le squadre NHL hanno anche ricevuto i propri playbook tattici basati su dati reali NHL EDGE e l'idea è che, per esempio, una squadra che preferisce scaricare il disco e fare il forecheck dovrebbe comportarsi diversamente da una squadra che preferisce portare il disco attraverso la zona neutrale. Sulla carta sembra molto ambizioso, ma in pratica trovo ancora che in ogni partita un compagno faccia qualcosa che mi fa chiedere cosa stiano combinando.

Forse la cosa più fastidiosa è quando cerco di portare il disco e un compagno decide di pattinare proprio davanti a me. Cerco di trovare uno spazio; lui lo blocca. Cerco di cambiare direzione; lui mi segue. Provo a passare e ovviamente, a quel punto, lui è già partito in una direzione completamente diversa. Non sempre aprono spazio come mi aspetto.

Ho provato a attivare e disattivare il Passaggio Manuale, ma continuo a riscontrare lo stesso problema. Quindi non è un'impostazione semplice che farà magicamente sparire la frustrazione. Come nei precedenti giochi EA, hai la possibilità di personalizzare tiri, passaggi e una serie di altre cose per adattare il gioco a tuo piacimento. Tuttavia, queste funzionalità non sono disponibili nelle modalità online, quindi penso sia meglio evitarle.

Annuncio pubblicitario:

Voglio giocare a una partita di hockey, non voglio necessariamente che i miei compagni simulino esattamente quanto possa essere frustrante giocare con gli altri. Né sono mai riuscito a prendere confidenza con il sistema di tiro. Skill Stick è ambizioso e offre un grande controllo, e dopo un po' le mani iniziano a capire cosa il cervello sta cercando di comandare, ma il problema è che ci vuole tempo.

NHL 27 offre Total Control, Skill Stick e Hybrid, dando ai giocatori la possibilità di trovare una configurazione che si adatti a loro. Per il giocatore NHL esperto, c'è molto da apprezzare qui, ma per il principiante che prende il controller a una festa pre-party a casa di un amico, probabilmente ci aspetta un'introduzione piuttosto brutale. Quando guardo lo schema di controllo, a volte sembra più una lista di comandi da un picchiaduro che qualcosa pensato per giocare a hockey un po' rilassato. Dopo un po' funziona, ma avrei solo voluto che il viaggio fosse stato decisamente più breve.

EA merita comunque riconoscimenti. NHL 27 è un pacchetto ambizioso e offre tantissimi contenuti, sia online che offline. Il principale richiamo è Connected Franchise, che fa ritorno dopo la richiesta della community. Fino a 32 giocatori umani possono gestire le proprie squadre in una lega online condivisa, con orari flessibili, gestione della squadra, scambi e strumenti completi per il commissario della lega. È una modalità che sembra davvero progettata per resistere alla prova del tempo.

Anche per chi gioca da solo, ci sono molte opzioni. Be A Pro continua a offrire una carriera più personalizzata, mentre Hockey Ultimate Team e World of Chel sono disponibili per chi vuole dedicare più tempo a costruire squadre e sviluppare i propri giocatori. Personalmente, tornerò principalmente alle partite regolari, ma apprezzo comunque la varietà di scelte. NHL 27 non cerca più di soddisfare un solo tipo di giocatore di hockey su ghiaccio, ma ci sono partite tradizionali, modalità carriera, leghe online e opzioni più arcade. Queste ultime sono in realtà un piacevole cambio di ritmo. Le partite su piste più piccole con tre giocatori alla volta diventano rapidamente caotiche in quel modo piuttosto divertente, e sono veloci, semplici e soprattutto divertenti. È difficile accusare NHL 27 di mancare di contenuti, e questo ci porta alla mia critica principale.

Fatico a capire cosa faccia davvero NHL 27 per far progredire la serie di giochi stessa. La grafica è migliore, le arene sono migliorate, la presentazione ha subito un grande restyling, ci sono nuove funzionalità tattiche, nuovi playbook e un enorme carico di contenuti. EA ha semplicemente perfezionato molti aspetti del pacchetto, ma la sensazione che ho è che non percepisco la stessa evoluzione quando sono effettivamente sul ghiaccio.

NHL 27 sembra la NHL. In realtà è sia il punto di forza più grande che il problema più grande. Funziona, è divertente, succedono cose, e posso lasciarmi coinvolgere in una partita e improvvisamente rendermi conto di essere rimasto lì più a lungo di quanto volessi. Quando un attacco va perfettamente e il disco finisce nell'angolo alto dopo una mossa ben costruita, è comunque un'esperienza hockeistica molto soddisfacente. Allo stesso tempo, mi rimane la sensazione che EA avrebbe potuto fare di più. Mi sarebbe piaciuto vedere compagni di squadra più intelligenti, avrei voluto vedere una maggiore distinzione tra le tattiche, avrei voluto che lo schema di controllo fosse più facile da usare, e soprattutto, avrei voluto provare quel piccolo senso di "accidenti, questa è davvero una novità." Quella sensazione raramente si fa sentire.

NHL 27 è un buon gioco di hockey su ghiaccio. Ha un aspetto migliore, è più grande e ha più da offrire che mai. Per chi ama la NHL e vuole l'ultima versione, c'è molto da godersi. Per me, avendo giocato l'ultima volta a NHL 24, la domanda diventa un po' più complicata, perché quando suona il fischio finale, mi resta ancora lo stesso pensiero: questo è un buon gioco NHL, ma vorrei solo che fosse un nuovo gioco NHL.