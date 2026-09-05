HQ

Credo davvero che la serie NBA 2K abbia migliorato il livello negli ultimi anni ed è ora tra le migliori per quanto riguarda il gameplay. NBA 2K27 però mi lascia sentimenti un po' contrastanti, perché anche se è ancora molto buona in campo, i problemi sorgono anche in altri ambiti.

Lasciatemi iniziare con ciò che è, e dovrebbe sempre essere, l'aspetto più importante di un gioco sportivo. Questo è, ovviamente, il gameplay e la sensazione di giocare a uno sport reale in un mondo virtuale. Fortunatamente, come ho detto, qui NBA 2K brilla, e quest'anno non fa eccezione. In generale penso che simuli bene il basket reale e, anche se i cambiamenti sono minori di anno in anno, è comunque un passo avanti.

Quest'anno, secondo gli stessi sviluppatori, hanno aggiunto oltre 7.000 nuove animazioni. Ovviamente è difficile verificare se sia così, ma dovrò fidarmi della loro parola. Questo è alimentato da ProPlay, una tecnologia che converte filmati reali delle partite in animazioni di gioco. La maggior parte dei miglioramenti è sul lato offensivo, con nuove schiacciate basate sulla logica che producono risultati più realistici fino al canestro, un motore di lay-up che regola i movimenti dei giocatori in aria e nuove mosse di palleggio.

È uno degli ultimi anni in cui avremo la possibilità di giocare come Steph?

Annuncio pubblicitario:

Per completare il lato offensivo, tirare è diventato un po' più difficile, almeno all'inizio prima che mi abituassi. Ho anche visto feedback online da giocatori che hanno dimezzato la loro percentuale da tre punti, cosa che trovo positiva perché non è realistico affrontare online giocatori che realizzano l'80% delle loro triple, dato che sarebbe troppo facile. Il cosiddetto "rhythm shooting", dove usi uno dei joystick per sincronizzare il tiro con i movimenti del giocatore, ora richiede di colpire la green zone sul misuratore dei tiri. Questo significa che i tiri leggermente troppo presto o troppo tardi mancheranno ogni volta. Tuttavia, questo è qualcosa che puoi sfruttare se sei davvero bravo, man mano che la green zone diventa più grande e migliori nel trovare il tempismo perfetto. Il rovescio della medaglia è che la zona si riduce se il tempismo è sbagliato. Il cosiddetto "button shooting" - dove si usa una pressione di un solo pulsante per cercare di colpire l'area verde - è molto più facile da usare, soprattutto per i principianti, perché richiede una sola pressione di pulsante invece di due movimenti (giù e poi su) per cercare di ottenere il ritmo perfetto.

Una cosa che ha un impatto importante sui tuoi tiri non è solo quanto sei bravo a colpire le aree verdi all'interno di un indicatore, ma anche come i difensori ti influenzano. Una mano in faccia rende ovviamente molto più difficile incastrare una palla rispetto a un tiro aperto grande quanto un'autostrada in Texas. Quest'anno, i difensori hanno migliorato la meccanica difensiva quando alzano le braccia per disturbare meglio i tiratori. Tieni premuto la levetta destra per giocare in modo aggressivo con le braccia, facendo sì che il difensore contesti automaticamente i tentativi di tiro. In alternativa, tieni premuto la levetta di controllo per giocare con più cautela e sfidare senza correre rischi importanti se, ad esempio, sei in pericolo di fallo.

I tentativi di blocco manuale possono ancora essere utilizzati. Ora c'è anche un feedback codificato a colori per mostrare la qualità del tentativo difensivo. Forse la differenza più grande, però, è un nuovo sistema di collisione con la palla. Questo sistema confronta le diverse caratteristiche di entrambi i giocatori per vedere se un contatto, ad esempio, da una palla rubata è sufficiente a far sparire la palla, premiando una difesa fisica e ben tempizzata, dando comunque al portatore la possibilità di tenere il pallone sotto controllo. Significa anche che i giocatori alti, in particolare il imponente Victor Wembanyama, hanno maggiori possibilità di bloccare i tiri, ed è assolutamente impossibile anche solo tentare un tiro quando il francese è vicino.

Wemby ha offerto una prestazione difensiva insolitamente passiva. Il feedback su quanto bene hai difeso un tiro ora viene mostrato a colori a terra (in questo caso, rosso per fallimento).

Annuncio pubblicitario:

Tutto sommato, il basket è eccellente. Anche la Modalità Carriera, dove crei un giocatore e segui la sua carriera. Mentre altri giochi sportivi hanno completamente eliminato qualsiasi tipo di narrazione - come "The Journey" in FIFA 17-19, "Longshot" in Madden NFL 18 e 19, e la ormai defunta serie Fight Night - è soddisfatto che NBA 2K mantenga viva questa serie. Ammetto che non è più il tipo estremo in cui gli amici del giocatore muoiono in trame create da Spike Lee, ma dà comunque al tuo giocatore un senso di personalità. L'anno scorso, l'attenzione era sul basket in Europa, e in 2K27 tutto ruota attorno alla G League. In poche parole, il tuo giocatore è un prospetto di alto livello a scuola e ha un accordo con una delle migliori squadre universitarie. Tuttavia, un incidente ferma tutto, e due anni dopo sta lottando per tornare al draft e essere scelto. Questa volta, il percorso passa attraverso la G League, che oggi può essere riassunta come una lega di riferimento per la NBA. Puoi scegliere tra due squadre diverse e poi lottare fino al giorno del draft. Se non hai voglia o non vuoi giocare attraverso questa lunga storia, puoi invece buttarti direttamente nella NBA.

Mi piace MyCareer e mi è sempre piaciuto, ma qualche anno fa 2K ha preso una delle decisioni più assurde nella storia dei giochi sportivi. Ora, il personaggio che crei per giocare nella modalità Carriera offline è completamente legato alla modalità online, MyCity. Questo significa che usi lo stesso giocatore in entrambe le modalità e puoi potenziare i tuoi attributi solo usando la valuta virtuale del gioco. Non sei affatto interessato a giocare online? Peccato. Dovrai comunque spendere la stessa valuta usata per competere contro altri online. E non è esattamente una piccola somma necessaria per massimizzare un giocatore. Se hai solo la versione base del gioco, c'è un'alta probabilità che tu sia costretto a usare un giocatore con attributi molto bassi contro Jokic, LeBron, Wemby e altri.

Quest'anno, gli sviluppatori hanno trovato un modo in più per essere un po' avidi. Hanno introdotto MyCareer Eras, che ti permette di prendere il tuo giocatore creato su misura e lanciarlo in diverse epoche (Magic vs. Bird 1984, Jordan 1991, Kobe 2003, LeBron 2010 e Steph 2016) per vedere come se la sarebbe cavata contro quelle squadre. Ogni era ha le sue regole, formazioni di squadre, arene e così via. Sembra fantastico, vero? E lo è... fondamentalmente. Vuoi usare il giocatore che hai appena passato a sviluppare X ore nella modalità storia? Lascia perdere. Se vuoi giocare in una di queste epoche, devi effettivamente creare un giocatore completamente nuovo. Se vuoi giocare in tutte e cinque, dovrai creare cinque giocatori diversi e nuovi. Ovviamente dovrai potenziare anche questi, a meno che tu non voglia giocare con un giocatore con un valore totale di attributo di 65, che richiede la valuta virtuale. È incredibile che non si possa giocare come il giocatore che ho già creato e sviluppato.

MyCarriera ha però due belle aggiunte. La prima è che ora puoi giocare la Modalità Carriera in cooperativa, dove un giocatore assume il ruolo del partner radar Trace Miller. L'altra è che puoi creare giocatrici donne, ma queste possono essere usate solo in MyCity.

Fortunatamente, il gioco dà il meglio di sé in campo.

MyCity... il centro sociale online su cui la gente ha sentimenti contrastanti. Come centro per il gaming online, è il migliore nel mondo dei giochi sportivi. Puoi giocare a qualsiasi cosa tu possa immaginare, con funzionalità come The REC, Theatre, Street Kings, Park, Proving Grounds, Ante-Up, Starting 5, Crew HQ, Casual Corner, aree stagionali, Rucker Park, Daily Rivals e altro ancora. Descrivere ogni modalità di gioco trasformerebbe questa recensione in un lungo libro, quindi lo salterò, tuttavia c'è qualcosa per ogni giocatore. Casual Corner è una splendida aggiunta in cui puoi semplicemente entrare e giocare 3v3 o 5v5 contro giocatori di livello simile al tuo, dove più giochi meglio, migliori saranno gli altri. Questo è pensato come introduzione per i nuovi giocatori che potrebbero essere un po' nervosi all'idea di iniziare a giocare contro altri online. Poi c'è il lato oscuro, dove ognuno gioca per conto proprio; Una quantità incredibile di denaro viene spesa per massimizzare attributi che non avranno più importanza tra un anno; il gatekeeping, dove devi costruire il tuo giocatore in modi specifici per poter competere; e altro ancora. E non ho nemmeno menzionato che l'area iniziale è fondamentalmente un centro commerciale, circondata da negozi che vendono oggetti per personalizzare l'aspetto del giocatore, dove scarpe, cappellini, palline, borse e altri oggetti non sono esattamente economici.

Non è economico se vuoi competere in MyTeam, la modalità Ultimate Team della serie 2K. L'ho già detto e lo ripeto: NBA 2K ha la modalità Ultimate Team più avida di tutti i giochi sportivi (principali). Ci sono pochissimi giocatori da sbloccare gratuitamente, e la maggior parte delle cose va acquistata tramite vari pacchetti di carte. La differenza è enorme rispetto, per esempio, a MLB The Show, che ti dà abbastanza carte gratuite per immergerti in gioco. Sono tornato a quel gioco circa una settimana fa dopo non averci giocato da maggio, e dopo poche ore avevo sbloccato una squadra molto forte che poteva competere online semplicemente completando varie sfide e programmi. MyTeam non ha visto cambiamenti importanti (perché smanettare con una gallina da soldi?) a parte il fatto che i giocatori ora guadagnano XP dopo le partite, che possono essere usate per migliorare alcune delle loro attribute.

MyTeam è tornato per tutti i collezionisti di carte.

MyNBA, che è la modalità di gioco in cui puoi gestire un club o un giocatore attuale, ha ricevuto una serie di aggiornamenti quest'anno, il che è bello da vedere. Questo è spesso il tipo di modalità di gioco che gli sviluppatori trascurano a favore di concentrarsi su ciò che porta soldi extra. Ci sono oltre 20 cambiamenti rispetto all'anno scorso, e tra i più importanti ci sono un sistema di free agency migliorato in cui i migliori giocatori disponibili considerano vari fattori prima di decidere con quale squadra firmare. Questi possono includere bonus, richieste di eliminare un rivale o la firma di un compagno di squadra. Un'altra caratteristica è che, come GM, ora hai un rating di fiducia fino a 100. Più alto è il livello di fiducia, maggiori sono le probabilità che i giocatori vogliano giocare per te. Bassa fiducia significa che i giocatori non si fidano delle tue promesse contrattuali e potresti dover spendere troppo per firmare un giocatore. C'è anche l'opzione di effettuare scambi che coinvolgono quattro squadre contemporaneamente.

L'attrazione principale di quest'anno, però, è MyNBA Legacy, che è una sorta di combinazione tra la modalità GM e la modalità giocatore, poiché ti permette semplicemente di fare entrambe. Scegli un giocatore e puoi iniziare sia come versione rookie sia al livello di abilità attuale, gestendo contemporaneamente la squadra come GM per fino a 100 anni. Dopo 25 anni, il giocatore va in pensione e tu prendi il posto come suo figlio, un'aggiunta divertente per chiunque voglia fare un po' di tutto.

NBA 2K27 è un gioco sportivo che fa quasi tutto bene per quanto riguarda il basket stesso, ma ci sono alcuni problemi. Visivamente, il gioco non è migliorato negli ultimi anni e, anche se non è affatto brutto, sembra che presto serva un miglioramento. C'è anche ancora la sensazione che questo sia il gioco sportivo più appetito tra i grandi giochi, con la valuta che domina diverse modalità di gioco. Anche se ci sono alcune aggiunte piacevoli, soprattutto nella modalità MyNBA Franchise, purtroppo sembra che la serie abbia perso un po' di slancio e sia entrata in una sorta di pausa.