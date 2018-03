Assassin's Creed Origins - La Maledizione dei Faraoni

L'ultimo DLC di Assassin's Creed Origins, un'espansione piuttosto grossa chiamata La Maledizione dei Faraoni, è una conclusione interessante che riesce a offrire una storia autosufficiente che si lega anche alla trama più ampia sia del gioco sia della serie. Aggiunge una nuova area ragionevolmente ampia da esplorare, in cui ci si affronta con i boss, nuove abilità e molte ore di intrattenimento.

Tebe e le sue terre circostanti hanno visto tempi migliori. Una maledizione affligge la zona, in cui faraoni morti da lungo tempo appaiono nel centro della città e scatenano il caos. Queste ombre sono potenti e appaiono solo per un breve periodo prima di tornare nell'aldilà, e Bayek viene inviato ad investigare in quanto sembrerebbe che un artefatto, simile a quello di Siwa, sia la causa di questa attività soprannaturale.

Non vi spoileremo ulteriormente la trama, ma ci sono alcuni personaggi memorabili che incontrerete nella vostra avventura e Bayek è diventato ancora più duro e più sarcastico. C'è anche una scena in cui lascia un ladro gravemente ferito (almeno a giudicare dal numero piuttosto impegnativo di sangue) a chiedersi se non otterrà aiuto dopo aver offerto a Bayek le informazioni di cui aveva bisogno.

Dall'altra parte del fiume, rispetto alla città di Tebe, si trova la Valle dei Re e, quando ci siamo avventurati per la prima volta, ci siamo emozionati nel vedere che c'erano quattro tombe. Avremo molte più cose da fare nella nostra attività secondaria preferita del gioco principale? Non proprio, ma forse quello che troviamo qui è addirittura meglio. Le quattro tombe di alcuni dei faraoni più leggendari, tra cui Nefertiti e Tutankhanum, offrono porte d'accesso ai loro reami regali nell'aldilà. Questi mondi fantastici offrono tesori da scoprire, scorpioni giganti (serqets) da abbattere, guardie anubi mummificate da sconfiggere e, infine, e soprattutto un grande faraone da sconfiggere in combattimento uno contro uno all'interno di una piccola arena, simile al mini-gioco dei gladiatori.

Questi combattimenti contro i boss sono più difficili della maggior parte di quelli che avete giocato fino ad ora in Assassin's Creed Origins, anche se alcuni sono più impegnativi di altri (Ramesses, diciamo proprio a te!). Questi vi richiedono di imparare i pattern di movimento e di usare spesso il pulsante schivata, perché rimanere intrappolato in una delle catene di attacco più lunghe dei faraoni potrebbe significare una fine immediata per Bayek. In definitiva, è diventato meno impegnativo dopo aver sbloccato un'abilità che reintegra le vostre frecce e i vostri oggetti nel tempo (solo quando siete nell'aldilà), permettendoci di usare le frecce da una distanza tale dariempire la nostra barra di adrenalina, caricarla per fare qualche danno adeguato (le frecce difficilmente infastidiscono questi boss), quindi schivare e ripetere il processo.

È interessante notare che questo approccio piuttosto paziente non vi aiuterà contro le ombre. Benché più deboli delle rappresentazioni dell'aldilà dei faraoni, appaiono solo a Tebe per circa un minuto, costringendovi a scegliere un approccio molto più aggressivo. In modo fastidioso, poiché accadono nel mondo aperto, a volte è capitato che le guardie o la fauna selvatica iniziassero ad attaccare Bayek durante questi incontri, peggiorando le cose (anche se questo ha funzionato anche per distrarre l'ombra).