Ci permettiamo di parafrasare un'antica massima, dicendo "mai giudicare un gioco dal suo titolo". Se giudicassimo Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings solo dal suo nome, allora non ci giochereste mai, e quindi d'ora in poi si chiamerà ALAS: TAATMP per abbreviare. Ok, scherzi a parte, l'ultimo gioco di questa serie longeva è l'offerta finale della trilogia Atelier Mysterious, e abbiamo giocato su PS4 dove arriva questa settimana.

Questo JRPG ci trasporta in un atelier (un laboratorio per artisti professionisti, nel caso non conosciate il termine) popolato da una famiglia di tre persone: un padre, che è un po' sfigato in quanto si è bruciato tutti i soldi, e le sue figlie gemelle, chiamate Lydie e Suelle, che sembrano un po' bullarsi del loro papà e sono determinate a riportare l'atelier al suo antico splendore. Essendo alchimiste principianti, dobbiamo imparare con loro mentre scoprono nuove ricette e aumentano le loro abilità per fare cose nuove. Non è proprio spiegato benissimo come farlo all'inizio, ma presto diventa abbastanza intuitivo e gli oggetti migliori vi danno, ovviamente, prodotti di qualità migliore. Migliore è la qualità dell'ingrediente, più potrete posizionare pattern colorati su una griglia e se posizionate tutti i pezzi abbastanza bene, otterrete qualcosa di alta qualità. Questo sistema diventa più interessante man mano che si diventa più esperto e capite cje state davvero imparando insieme alle gemelle.

La storia di questo gioco è abbastanza buona, e ruota intorno a un padre vedovo che fa crescere le sue due figlie gemelle dopo che la loro madre è morta. Le gemelle, aiutate dal nuovo sistema di classificazione degli atelier del regno, vogliono salire all'ambito livello "S". Per fare questo è necessario completare alcune sfide come uccidere una grande varietà di creature, aiutare le persone in giro per la città con le loro richieste e creare nuove cose grazie alla vostra pentola alchemica. Chiaramente, per creare questi vari oggetti dovrete andare nel mondo e prendere gli ingredienti necessari per realizzarli.

Il mondo di gioco in sé non è aperto, ma avete una mappa in cui potete viaggiare in varie località facendo clic sui loro titoli. Questo è un po' deludente e probabilmente avrebbe reso il gioco migliore se avessimo potuto girovagare al nostro ritmo, trovando creature e oggetti. Una volta che arrivate nelle foreste e nelle paludi, dovete combattere e raccogliere quanto potete per riuscire a portare avanti i vostri progetti di alchimia nell'atelier. La maggior parte delle volte funziona, ma può essere piuttosto difficile identificare come appaiono certi elementi quando si cercano i livelli, il che significa che la ricerca di un oggetto specifico può occasionalmente farvi impazzire.

Una cosa che non ci è piaciuta è stata la generazione delle creature, ad esempio, un compito che ci ha visto raccogliere le uova da un grifone e una volta sconfitto siamo saltati fuori e tornati nella stessa mappa, ed era di nuovo pronto nella stessa posizione per essere ucciso di nuovo e darci più uova. Ciò ha reso il gioco un po' prevedibile e ha ridotto drasticamente il divertimento. Un'altra fonte di sconforto è stato il fatto che quando si corre per la città ci sono vari personaggi con cui non si poteva interagire e edifici in cui non si poteva entrare, anche se erano totalmente aperti; non si riesce a superare i muri invisibili. Inoltre, ci sono varie cose come aiuole e sedie che non è possibile saltare o superare. Questo ha fatto sì che il gioco sembrasse un po' affrettato, ma la grafica, nel complesso, è davvero bella, specialmente nei filmati animati in stile anime e in alcuni dei mondi in cui vi ritroverete.