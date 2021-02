Stai guardando Pubblicità

Con Remnant: From the Ashes gli sviluppatori di Gunfire Games hanno dimostrato di essere in grado di realizzare un prodotto di grande qualità, un'esperienza roguelike solida, che ha rapidamente conquistato numerosissimi fan. Adesso gli sviluppatori sono in procinto di salutare la loro opera offrendo ai giocatori la possibilità di intraprendere un ultimo viaggio nel mondo bizzarro e a volte inquietante di Remnant, con una conclusione non solo emotivamente coinvolgente, ma anche estremamente divertente. Ovviamente ci stiamo riferendo all'espansione finale del titolo, chiamata Remnant: From the Ashes - Subject 2923.

Dopo gli eventi della storia principale, l'umanità sta cercando di porre fine alla minaccia Root. A guidare la carica è ovviamente il vostro silenzioso, ma non per questo meno letale, sopravvissuto, avente il compito di visitare il pericoloso Ward Prime - l'epicentro dell'invasione Root sulla Terra. Dopo aver scoperto alcuni allarmanti segreti sulla fonte del potere dei Root, vi verrà affidato il compito di trovare un individuo leggendario, che si narra abbia la forza di poter opporsi ai Root. Per fare ciò dovrete aprirvi la strada all'interno di una serie di nuove ambientazioni, dalle sale solitarie di Ward Prime, a ghiacciai congelati, fino alle foreste dell'antico regno di Reisum.

Come per il resto di Remnant, le nuove ambientazioni disponibili in Subject 2923 sono altrettanto letali. Ward Prime, nonostante non presenti orde di creature, è infestata da un nuovo tipo di nemico resistente alla morte e incredibilmente aggressivo quando minacciato. Reisum, d'altro canto, è letteralmente disseminata di ratti giganti che muoiono con il solo scopo di portare anche voi nella tomba. Che vi troviate sui laghi ghiacciati di Reisum, o nei campi che circondano Ward Prime, Subject 2923 non si tira mai indietro dal lanciarvi contro combattimenti impegnativi. Si tratta dello stesso stile di gameplay che i fan di Remnant hanno imparato ad amare sin dal lancio del titolo.

L'espansione ovviamente non si ferma ai nemici normali, ma introduce anche tutta una serie di nuovi boss con cui i giocatori dovranno mettere alla prova le loro abilità. Durante la nostra partita uno scontro che ha davvero catturato la nostra attenzione è stato quello contro Brudvaak e Vargr, una coppia di nemici costituita da un enorme ratto armato di lancia a cavallo di una sorta di creatura simile a una talpa. I due alternavano attacchi in coppia con offensive individuali, rendendo lo scontro un'esperienza decisamente unica.

Per quanto riguarda il loot, i nemici normali lasceranno risorse che i giocatori di vecchia data riconosceranno immediatamente, mentre i nuovi boss rilasciano oggetti unici che possono essere utilizzati per creare armi, oggetti e abilità speciali. Riallacciandoci ai sopracitati Brudvaak e Vargr, siamo riusciti a trasformare la ricompensa della nostra vittoria in un'arma da mischia, direttamente ispirata alla stessa lancia impugnata da Brudvaak. In termini di personalizzazione Subject 2923 non apporta modifiche rilevanti al sistema già presente nel gioco base, ma in compenso offre numerose possibilità di acquisire i materiali necessari per potenziare il proprio sopravvissuto nella maniera che si desidera.

Oltre alla semplice progressione nella storia, Subject 2923 offre anche delle attività aggiuntive. Sono presenti delle missioni secondarie in cui dovrete assistere un determinato NPC; durante la nostra prova, ad esempio, abbiamo incontrato una madre ratto amichevole che aveva bisogno di aiuto per ritrovare uno dei suoi cuccioli rapiti. In aggiunta a ciò, l'espansione introduce tantissimo lore in cui gettarsi, specialmente nei pressi di Ward Prime. Vi ritroverete così ad apprendere nuovi retroscena sulla fonte dei Root, o a risolvere puzzle che vi ricompenseranno con del loot unico. Il vero problema di Subject 2923 è che non di discosta per nulla dalla formula di Remnant, per cui se non siete fan del min-maxing, le attività da compiere non sono poi moltissime.

Personalmente, adoriamo il modo in cui Remnant è realizzato, con i suoi mondi e il suo loot generati randomicamente, tuttavia, se ripetere più e più volte la stessa attività per ottenere un determinato equipaggiamento non è nelle vostre corde, Subject 2923 difficilmente potrà farvi cambiare idea sul gioco. Del resto l'espansione non è altro che un epilogo della campagna principale, neanche troppo lungo se vogliamo dirla tutta. Nonostante questo si tratta comunque della migliore narrativa che Remnant: from the Ashes possa offrire, con una storia che non possiamo che definire come genuinamente brillante.

Così come per il gioco principale, il combattimento è estremamente fluido, il loot vario e unico, i mondi sono stupendi e di impatto, ma il meglio del meglio è rappresentato dalla narrativa. Subject 2923 riesce a raccontare una storia genuinamente emozionante dove si è portati ad simpatizzare con i personaggi, umani o meno. E' possibile avvertire il peso di questo viaggio finale, dove non si tratta più semplicemente di sopravvivere, ma di decidere le sorti dell'umanità intera. Certo, la campagna di Subject 2923 non è particolarmente lunga, ma è genuinamente coinvolgente dall'inizio alla fine e rappresenta una conclusione brillante per Remnant.

Remnant: From the Ashes Subject 2923 è la perfetta conclusione per l'opera realizzata da Gunfire Games. Dai mondi di grande impatto, ai nuovi terrificanti nemici, fino a una storia coinvolgente, l'espansione chiude il sipario in grande stile. Ovviamente siamo istintivamente portati a volerne di più, ma Subject 2923 rappresenta la maniera perfetta per dare un ultimo saluto a tutti i fan del gioco.