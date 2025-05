HQ

È stato annunciato che i Giochi Migliorati si svolgeranno a maggio 2026. Questa controversa competizione includerà atletica leggera, nuoto, sollevamento pesi, ginnastica e sport da combattimento senza l'uso di test antidoping. In effetti, il doping sarà incoraggiato in quanto lo vedono come una "reinvenzione dello sport con la scienza" che potrebbe avere implicazioni ancora più grandi per la vita di tutti i giorni.

"Possiamo letteralmente inventare gli esseri umani 2.0", ha detto il fondatore Aron D'Souza alla rivista Time, un uomo d'affari australiano che vede IOC e WADA come agenzie corrotte e che ha recentemente ottenuto il sostegno di Donald Trump Jr.

In concomitanza con l'annuncio che la prima edizione degli Enhanced Games si svolgerà a Las Vegas dal 21 al 24 maggio 2026, hanno annunciato che il nuotatore greco Kristian Gkolomeev, dopo un ciclo di doping di due mesi, ha battuto un record mondiale sui 50 metri stile libero, finendo in 20,89 secondi, 0,02 secondi più veloce dell'attuale record mondiale di César Cielo nel 2009.

Gkolomeev, quinto a Parigi 2024, non ha voluto dire quali sostanze ha assunto per "non incoraggiare nessuno a fare quello che faccio senza un medico", ma hanno aumentato la sua muscolatura. "Gli Enhanced Games mi hanno dato le risorse e il team per sbloccare un nuovo livello di prestazioni, e ora il mondo intero può vedere cosa è possibile". Il nuotatore greco ha guadagnato una "taglia" di $ 1 milione per essere stato il primo atleta potenziato a battere un record mondiale.

Gli Enhanced Games sono stati accolti negativamente dalla stragrande maggioranza della comunità sportiva, perché non solo minano i valori di equità e uguaglianza, ma potrebbero anche essere potenzialmente pericolosi per gli atleti e per coloro che potrebbero essere ispirati a imitarli senza un'adeguata supervisione medica.