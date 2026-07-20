Record mondiali battuti dalla Spagna ai Mondiali, inclusa la più lunga serie di imbattibilità

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La Spagna non ha solo vinto la Coppa del Mondo: ha battuto diversi record nel processo, concludendo con una finale dominante contro l'Argentina dove ha completamente travolto i campioni del 2022. Infatti, la vittoria per 1-0 in finale, con il gol di Ferran Torres, è stata la 38ª partita consecutiva della nazionale spagnola senza sconfitte, stabilendo un nuovo record nel calcio maschile internazionale, superando il record stabilito dall'Italia tra il 2018 e il 2021.

L'ultima volta che la Spagna ha perso una partita ufficiale di calcio (inclusa un'amichevole) è stata una sconfitta per 1-0 contro la Colombia in un'amichevole il 26 marzo 2024 a Londra. Da allora, hanno vinto 29 volte e ottenuto solo 9 pareggi, e nel frattempo hanno conquistato UEFA Euro 2024 e ora la Coppa del Mondo. Questa serie include la sconfitta in Nations League contro il Portogallo lo scorso anno, non considerata una sconfitta per i record poiché si è conclusa in parità ed è stata decisa ai rigori.

Infatti, dopo il primo pareggio 0-0 contro Capo Verde, la Spagna vinse tutte le partite senza bisogno di rigori: sette vittorie consecutive in arrivo alla finale sono il massimo di qualsiasi squadra dopo il Brasile, che vinse 11 partite consecutive tra il 2002, quando vinse l'ultimo titolo, e il 2006.

Il Guinness World Records ha informato altri record ufficiali battuti dalla Spagna, tra cui il maggior numero di clean sheet in un Mondiale, sette, e il minor numero di gol subiti: solo uno che Unai Simón non è riuscito a evitare, nella vittoria per 2-1 contro il Belgio.

Nel frattempo, Luis de la Fuente è diventato anche il manager più anziano a vincere una Coppa del Mondo, a 65 anni. E sebbene non sia un record ufficiale, è importante notare che Ferran Torres è diventato solo il quinto subentrato a segnare in una finale di Coppa del Mondo.