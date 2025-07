Record of Ragnarok torna su Netflix a dicembre

Abbiamo dovuto aspettare un bel po' di tempo, ma il terzo capitolo di Record of Ragnarok è quasi arrivato. La serie anime tornerà su Netflix già a dicembre e, nell'ambito del recente Anime Expo, lo streamer ha presentato un trailer dello show, che racconterà la settima, l'ottava e la nona delle 13 principali battaglie tra l'uomo e Dio che stabiliranno il destino dell'umanità.

Dopo la seconda stagione, le battaglie sono risultate equilibrate, con l'umanità e gli dei che hanno ottenuto tre vittorie ciascuno, il che significa che la marea può cambiare nella prossima stagione, che sarà probabilmente la penultima, o almeno oltre la metà della storia.

Per quanto riguarda chi possiamo aspettarci di vedere in azione in questa prossima stagione, Qin Shi Huang, il First Emperor, affronterà il dio greco degli inferi Ade. Dopodiché, Nikola Tesla affronterà il signore demoniaco delle mosche Beelzebub nell'ottavo combattimento, prima che King Leonidas di Sparta combatta il dio del sole Apollo nel nono incontro.

Ottieni un primo frammento di questa azione nell'ultimo trailer di Record of Ragnarok qui sotto. Lo spettacolo torna questo dicembre in una data ancora da confermare.