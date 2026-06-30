Red affronta la sopravvivenza alla genitorialità in The Angry Birds Movie 3 rimorchio

Gli appassionati di videogiochi potranno presto godere di un altro grande adattamento cinematografico, poiché la consolidata serie animata di The Angry Birds si espanderà presto con un terzo capitolo principale.

Conosciuto semplicemente come The Angry Birds Movie 3, questo film riprende gli eventi dei capitoli precedenti e vede il protagonista Red ora affrontare la sfida di essere un padre a tempo pieno che cresce un piccolo uccellino che, francamente, è un mostro. Ci viene detto che questa sarà alla fine la "più grande sfida di sempre" di Red.

Previsto per la prima uscita nei cinema in questo periodo delle festività, il 23 dicembre, The Angry Birds Movie 3 presenta un cast incredibilmente ricco, tra cui stelle come Jason Sudeikis e Josh Gad, ma anche una vasta gamma di altri, tra cui Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernandez, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson, James Austin Johnson, Lily James e Keke Palmer.

Guarda qui sotto l'ultimo trailer del film.