Red Bull annuncerà martedì le formazioni piloti per entrambe le squadre di Formula 1: chi si dice si unirà e lasciare

Red Bull e Racing Bulls, entrambe della stessa azienda, sono le uniche due squadre di Formula 1 ad aver ancora annunciato le loro formazioni di piloti di F1 per il prossimo anno, che nel complesso non avranno molti cambiamenti (a parte l'aggiunta del nuovo team, Cadillac, con Sergio Pérez e Valtteri Bottas). Questo cambierà martedì 2 dicembre, quando Red Bull annuncerà i posti per la prossima stagione, come confermato da Laurent Mekies, team principal.

Max Verstappen, che resta in corsa per il titolo di Formula 1 quest'anno, ovviamente resterà, e sarà affiancato da... Isack Hadjar, secondo diversi rapporti, di SkySports o RacingNews. Questo significherebbe che Yuki Tsunoda perderà il suo seggio, senza intenzione di retrocederlo a Racing Bulls.

Hadjar, pilota francese ventunenne e prodotto dell'accademia Red Bull, ha debuttato ufficialmente in Formula 1 questa stagione con la squadra secondaria Red Bulls... e si schiantò nel giro di formazione prima di partire dalla gara. Tuttavia, migliorò nel resto della stagione, con un terzo posto nel Gran Premio d'Olanda e due sesti posti, conquistando in totale 51 punti, decimo nel campionato.

Arvid Lindblad prenderà il posto di Isack Hadjar nei Racing Bulls

La promozione di Hadjar alla Red Bull lascerà un posto libero in Racing Bulls. E secondo altri rapporti, quel posto sarà occupato da Arvid Lindblad, un esordiente britannico e svedese di 18 anni, attualmente sesto in Formula 2, insieme a Liam Lawson. Lo sapremo con certezza martedì 2 dicembre...