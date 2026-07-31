Red Bull annuncia il successore del ruolo lasciato da Jürgen Klopp

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Jürgen Klopp tornò finalmente alle attività di allenatore, assumendo il ruolo di allenatore della nazionale tedesca dopo la delusione dei Mondiali. L'ex allenatore del Borussia Dortmund e Liverpool lavorava da gennaio 2025 come Direttore del Global Football alla Red Bull, un lavoro meno impegnativo rispetto a gestire un club di calcio ma che secondo alcune fonti non gli piaceva molto.

Ora, il marchio di bevande energetiche ha annunciato il successore di Klopp come Direttore del Calcio Globale. Saranno Roger Schmidt, ex allenatore del PSV Eindhoven, Benfica, RB Salzburg della Red Bull, e Bayer Leverkusen, 59 anni, a lasciare il suo attuale ruolo di Global Sports Director presso la J League in Giappone a settembre.

"Il portafoglio internazionale di Red Bull è unico, ambizioso e plasmato da una chiara filosofia di sviluppo di giovani talenti, raggiungendo al contempo il successo ai massimi livelli. È proprio questa combinazione che rende questo ruolo particolarmente attraente per me", ha detto Schmidt in una dichiarazione, confermando di accettare un contratto a lungo termine.

Schmidt gestirà le operazioni estere di tutti i club di calcio di proprietà della Red Bull: Salisburgo in Austria, New York Red Bulls negli USA, RB Leipzig in Germania, Red Bull Bragantino in Brasile e RB Omiya Ardija in Giappone. L'azienda possiede anche quote nel Leeds United e nel Paris FC.