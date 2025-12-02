Red Bull annuncia la formazione piloti per il 2026, e Tsunoda perde il suo posto... ma resterà con la "famiglia Red Bull"

HQ

Red Bull Racing ha finalmente annunciato la formazione di piloti per il 2026 in Formula 1, e non sorprende: Isack Hadjar sarà promosso dalla Racing Bulls e diventerà compagno di squadra di Max Verstappen per il prossimo anno. Il francese ventunenne è migliorato dopo essere caduto nel giro di formazione della sua prima gara con Racing Bulls quest'anno, ed è ora decimo in campionato con un podio e 51 punti.

L'unica notizia ancora sconosciuta è il destino di Yuki Tsunoda: non sarà completamente abbandonato e rimarrà "all'interno della famiglia Red Bull mentre assume il ruolo di pilota di prova e riserva Red Bull per il 2026", ha annunciato il dichiarato.

Non è stato un buon anno per Tsunoda, che ha iniziato la stagione con Racing Bulls ma è stato poi sostituito da Liam Lawson come secondo pilota Red Bull insieme a Max. Tuttavia, Tsunoda non migliorò rispetto a Lawson, e faticò con una vettura che molti critici ritengono sia la più adatta a Max... e nessun altro.

Di conseguenza, Lawson manterrà il suo posto alla Racing Bull, ma Tsunoda dovrà trovare una nuova squadra il prossimo anno se vuole competere di nuovo nel 2027, o salire di nuovo con la Red Bull, cosa che sembra improbabile dato il gran numero di piloti provenienti dall'accademia Red Bull.

"Nelle sue cinque stagioni finora in Formula Uno, Yuki è maturato diventando un pilota completo, bravo su un solo giro sabato e capace di partenze eccezionali e di un'ottima abilità di gara domenica. Tutti nello sport concorderebbero che è impossibile non piacere a Yuki, la sua personalità è contagiosa e che è diventato una parte molto speciale della famiglia Red Bull", ha detto il CEO di Red Bull, Laurent Mekies.

Racing Bulls, il team secondario di Red Bull, annuncia anche i propri piloti

Allo stesso tempo, Racing Bulls ha anche confermato che Liam Lawson rimarrà, mentre il debuttante britannico e svedese diciottenne Arvid Lindblad, attualmente sesto in Formula 2, prenderà il posto vacante di Hadjar in Formula 1 2026.