Red Bull multata di 50.000 euro per aver rimosso i marcatori della griglia per Lando Norris

La Red Bull ha ottenuto una grande vittoria al Gran Premio degli Stati Uniti lo scorso fine settimana, con Max Verstappen che ha vinto la gara sprint, la pole position e il Gran Premio e si è avvicinato pericolosamente alla McLaren, ma ha anche subito una battuta d'arresto ed è stata multata di 50.000 euro per aver violato le norme di sicurezza. Tuttavia, non ha riguardato né Verstappen né il compagno di squadra Yuki Tsunoda, quindi nessuna detrazione di punti, solo una sanzione monetaria per la squadra.

La sanzione è avvenuta perché un membro dello staff tecnico della Red Bull era entrato in griglia una volta sgomberata, e questa persona non ha ascoltato i commissari che gli hanno chiesto di lasciare l'area, per ovvi motivi di sicurezza. "Ostacolare o ritardare il processo di chiusura dei cancelli prima dell'inizio della gara deve essere considerato un atto non sicuro e quindi è giustificata una penalità significativa per la squadra", affermano i commissari.

Il motivo per cui questa persona era in griglia in quel momento era, a quanto pare, per rimuovere una striscia di nastro adesivo bloccata nella griglia, che avrebbe aiutato il pilota rivale Lando Norris per la McLaren a posizionare meglio la sua auto nella sua casella di griglia.

Un trucco astuto che non viene penalizzato dalla FIA, nonostante le chiare intenzioni della Red Bull di manomettere il lavoro della McLaren. Questi marcatori con nastro adesivo nella griglia di partenza sono utilizzati dai piloti come punti di riferimento per ottimizzare le loro posizioni, a causa della visibilità molto limitata dall'abitacolo. Allo stesso modo in cui la FIA non ne vieta l'uso, la FIA non penalizza i team che li rimuovono intenzionalmente.

In quanto tale, la sanzione è stata solo a causa di questo membro dello staff della Red Bull, volente o nolente, non ha ascoltato i commissari ed è entrato in griglia per eseguire il suo astuce quando i cancelli erano stati chiusi. "Al fine di evitare che si ripeta, una parte della sanzione pecuniaria è sospesa", ha aggiunto la FIA, quindi la Red Bull pagherà solo 25.000 euro se alla fine della stagione non commette un'altra infrazione.