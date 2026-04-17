Red Bull Racing annuncia cambi di leadership, rimodellando il team di F1 dopo una serie di uscite

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Il team di Formula 1 Red Bull Racing ha annunciato un grande cambiamento nella leadership, con il nuovo Chief Performance and Design Engineer e Head of Performance, "cambiamenti che supportano le ambizioni tecniche a lungo termine del Team e riflettono il suo continuo focus nello sviluppo di talenti interni, attirando al contempo competenze di alto livello da tutto lo sport."

Ben Waterhouse è stato nominato Chief Performance and Design Engineer, supervisionando i team di progettazione e performance del veicolo, riportando direttamente al Direttore Tecnico Pierre Waché. E Andrea Landi, precedentemente in Ferrari, entrerà a far parte il 1° luglio come Responsabile delle Prestazioni, assumendo il precedente ruolo di Waterhouse e riportando a lui.

Queste mosse rispondono alla recente serie di partenze, che includono più recentemente la confermata uscita dell'ingegnere di gara di Max Verstappen e caro amico Gianpiero Lambiase, che si unisce alla McLaren, anche se solo fino alla scadenza del suo attuale contratto alla fine del 2027.

In precedenza, la Red Bull aveva perso figure chiave per vari motivi, come Helmut Marko, Christian Horner, Adriean Newey e Jonathan Wheatley.