Red Dead Online è stato sorprendentemente appena aggiornato

Sembra quasi ridicolo che Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online siano stati trascurati da Rockstar. Certo, nessuno dei due giochi è grande come Grand Theft Auto V o Grand Theft Auto Online, ma sono alcuni dei giochi più popolari di tutti i tempi, con oltre 70 milioni di unità spedite.

Rockstar non ha introdotto nulla di sostanziale in RDR2/RDO da anni, ma per qualche motivo questo è ora cambiato, poiché è arrivato un aggiornamento, portando con sé nuovi contenuti da consumare.

È noto come Strange Tales of the West Vol. 1 (il che implica che ci saranno ulteriori volumi in futuro) e consiste in quattro avventure che richiedono ai giocatori di affrontare minacce e pericoli soprannaturali. Il trailer mostra che questo include slasher simili a culti, lupi mannari apparentemente adoratori della luna, robot steampunk e persino alligatori d'attacco, e l'idea sembra ruotare attorno al chiedere ai giocatori di sopravvivere all'essere presi di mira da questi nemici.

L'aggiornamento è ora disponibile e ha dato il via a un po' di movimento nella comunità che ora spera che Rockstar dedicherà ancora una volta attenzione al gioco nonostante avesse precedentemente annunciato che era stato completato l'introduzione di nuovi contenuti tre anni fa.

Dai un'occhiata al trailer Strange Tales of the West qui sotto e facci sapere se hai intenzione di dargli un'occhiata.