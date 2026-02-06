Red Dead Redemption 2 Secondo Insider è ancora pronto a ricevere la patch di nuova generazione quest'anno

HQ

Ci sono molti fan Red Dead Redemption 2 là fuori, ma è difficile sostenere che i giocatori abbiano in mente qualcosa legato a Rockstar oltre all'imminente uscita di GTA VI in questo momento. Tuttavia, l'atteso aggiornamento di generazione attuale per Red Dead Redemption 2 potrebbe ancora arrivare quest'anno, se si deve credere a chi si crede a chi si intende.

In un thread relativo al Nintendo Partner Showcase di ieri, il noto insider e leaker NateTheHate è stato interrogato su una Red Dead Redemption 2 versione di generazione attuale. "Per quanto ne so, RDR2 è quest'anno," ha detto Mr. TheHate.

Immaginiamo che, se un aggiornamento di questa dimensione dovesse uscire quest'anno, dovrebbe essere disponibile all'inizio dell'anno, così da non lasciare alcun accenno che possa scontrarsi con Grand Theft Auto VI. Inoltre, potrebbe finalmente essere il momento in cui Rockstar svelerà la versione Switch 2 di Red Dead Redemption 2 , qualcosa di cui parliamo da tempo e che ci aspettiamo arriverà insieme agli aggiornamenti di generazione attuale.