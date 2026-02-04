Red Dead Redemption 2 si prevede che diventerà presto il terzo gioco più venduto della storia

HQ

Solo tre mesi fa, abbiamo riportato qualcosa di quasi incredibile: l'epico western di Rockstar Red Dead Redemption 2 era diventato il quarto gioco più venduto di tutti i tempi dopo aver superato Mario Kart 8 (inclusa l'edizione Deluxe per Switch), con vendite totali di 79 milioni di copie. Cosa è successo da allora?

Beh, Take-Two rivela nel suo rapporto trimestrale per ottobre-dicembre che le avventure di Arthur Morgan continuano ad attirare in massa aspiranti cowboy digitali, con altre tre milioni di copie vendute da allora. Questo significa che ora si attesta a 82 milioni di unità, meno di un milione rispetto a Wii Sports. A meno che non accada qualcosa di molto drastico, tutto indica che Red Dead Redemption 2 sarà confermato come il terzo gioco più venduto di tutti i tempi quando il prossimo rapporto trimestrale verrà presentato tra tre mesi.

Dopo di ciò, ci sono solo due partite avanti: Grand Theft Auto V e Minecraft. Va ricordato che questi due titoli sono usciti rispettivamente da 13 e 15 anni e sono disponibili in una vasta gamma di formati, mentre Red Dead Redemption 2 è stato rilasciato solo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Parlando di Grand Theft Auto V (uscito per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series S/X), continua a ottenere buoni risultati, vendendo cinque milioni di copie dall'ultimo rapporto trimestrale e ora raggiungendo un totale di 225 milioni di copie vendute.

