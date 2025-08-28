Quando l'universo dei fumetti di Robert E. Howard con la spada fu trasformato in un film a metà degli anniRed Sonja '80, come Conan il Barbaro, era ovviamente al centro di tutto e ricordo abbastanza bene quanto fossi tristemente deluso da "Conan III", che ruotava attorno alla vendetta di Sonja e dove una Brigitte Nielsen dalla faccia rossa saltellava in giro con un reggiseno di pelle di vitello e fischiettava in quello che può essere meglio descritto come uno dei i peggiori film di tutti i tempi. Quando fu il momento di far uscire ilRed Sonja film al di fuori della sua patria, la MGM scelse di cambiare la copertina in modo che il Conan di Arnold occupasse il 90% dello spazio sullo schermo al posto di Miss Nielsen. Il nome fu anche cambiato nella traduzione svedese e Red Sonja divenne la Vendetta dei Barbari. Tutto per cavalcare l'onda di Conan e tutto per evitare di pubblicizzare le schifezze che stavano effettivamente vendendo. Avanti veloce di qualche anno e tutto ciò che è vecchio è, come al solito, di nuovo nuovo. Conan è stato rifatto più e più volte e quando è il momento per Sonja di vendicare l'assassino di sua madre durante l'era hyboriana di Robert E. Howard, è il fetore dei film di serie B e la recitazione che appartiene al teatro di improvvisazione locale. Ma quanto è grave? Te lo dico subito: torna indietro, schifosa Brigitte Nielsen. Tutto è perdonato!

Sembra davvero uno sketch del Saturday Night Live ed è così che si sente il film. Come uno scherzo di cattivo gusto.

Red Sonja si apre con il consueto prologo che rivela la stessa premessa attorno alla quale ruotava il primo film. Sonja ha nove anni e fa parte dell'ultima comunità Hyrkania sulla Terra. Durante un pomeriggio del tutto ordinario, dei barbari con i denti neri attraversano i cancelli estremamente mal sorvegliati del villaggio in cui lei e sua madre vivono, e uccidono tutti tranne la vendicativa Sonja. Ci è stato detto ma non l'abbiamo visto. Nel momento in cui i barbari irrompono attraverso i cancelli di ferro ondulato e ruggiscono forte, il regista M. J. Bassett passa a una sorta di scena in cui una Sonja adulta si aggira furtivamente in un boschetto costruito in studio e parla con gli alberi. Accarezza un po' di corteccia. Mangia un po' di miele. Accarezza una pianta, parla con la pianta. Parla con un altro albero, accarezza un altro tipo di pianta, si siede su un albero e guarda in basso verso il set costruito interamente con cartoni delle uova e tristezza, e parla con la corteccia dell'albero su cui è seduta.

Il sangue e la violenza sono infantilmente cattivi e adattati per un pubblico più giovane, che è completamente cerebralmente morto considerando quanto sia violenta la serie.

Il resto di questo film contiene più azione di così, ma non c'è niente di meglio, anzi. Sonja finisce nei guai, ovviamente in cerca di vendetta, costretta a combattere per la sua povera vita a causa del malvagissimo Dragan. Fortunatamente, trova una banda di banditi ribelli guidati dall'orribile Michael Bisping, il veterano dell'UFC, che non riesce nemmeno a pronunciare una sola battuta senza sembrare un idiota. Anche la star di Revenge Matilda Lutz non è molto meglio, nel ruolo principale, e fallisce miseramente nel dare vita a Red Sonja. Lutz legge le sue battute al rovescio, è ovvio che sta combattendo con le unghie e con i denti per rendere credibile il materiale di base senza valore, ma le manca la capacità e, quando il gioco si fa duro, le manca la capacità di convincere come barbara armata di spada. Sia Conan che Sonja meritano di meglio del reboot di Momoa di qualche anno fa, oltre a questa spazzatura. Il corposo universo dei fumetti di Robert E. Howard è pieno di mitologia interessante, violenza brutale e storie d'amore calde e potrebbe certamente coesistere con Deadpool, Wolverine, Batman e tutti gli altri uomini vestiti di spandex nel mondo cinematografico odierno fissato con i fumetti. Ecco perché è triste che questo adattamento, proprio come l'ultimo film di Conan, puzzi e significherà che dovremo aspettare altri 40+ anni per il prossimo tentativo.

Annuncio pubblicitario: