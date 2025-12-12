Reddit fa causa all'Australia per il divieto nazionale sui social media per i minorenni

HQ

Reddit ha intentato una causa presso l'Alta Corte australiana per annullare il nuovo divieto nazionale di accesso ai social media per le persone sotto i 16 anni. L'azienda sostiene che la legge violi la protezione costituzionale implicita della libera comunicazione politica e afferma che Reddit non dovrebbe essere considerato una piattaforma social ai sensi della legislazione.

La sfida arriva appena due giorni dopo l'entrata in vigore del divieto mondiale. È la seconda azione legale contro la legge, ma il coinvolgimento di Reddit, come grande azienda tecnologica statunitense con un valore di mercato di circa 44 miliardi di dollari, aumenta significativamente la posta in gioco e le risorse dietro la battaglia.

Il governo australiano ha respinto le affermazioni di Reddit, affermando che la legge è pensata per proteggere i bambini dai danni online. La ministra delle comunicazioni Anika Wells ha detto che il governo "sta con i genitori, non con le piattaforme", mentre il ministro della Salute Mark Butler ha paragonato la causa di Reddit a tattiche un tempo usate dalle grandi aziende del tabacco.

Le aziende di social media come Reddit, Instagram, YouTube e TikTok sono ora obbligate a bloccare gli utenti minorenni o rischiare multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani. Dicono di affidarsi a strumenti come i sistemi di inferenza dell'età e la stima dell'età basata sui selfie per rispettare l'età.

Reddit ribatte che la legge pone "gravi problemi di privacy ed espressione politica" e che vietare agli adolescenti di partecipare alla discussione politica online mina la partecipazione democratica. L'azienda ha osservato che gli under 16 di oggi presto saranno elettori e che limitare il loro accesso al dialogo politico potrebbe ostacolare la loro capacità di fare scelte informate.