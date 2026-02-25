Reddit ha multato 14,5 milioni di sterline per non aver controllato correttamente gli utenti

HQ

La piattaforma social Reddit è stata multata dall'Information Commissioner's Office (ICO) del Regno Unito per non aver controllato l'età con sufficiente aggressività degli utenti. Dopo luglio 2025, quando il governo britannico imposte controlli sull'età per alcuni siti web, Reddit ha imposto controlli sull'età ai suoi utenti. Tuttavia, la multa, che ammonta a £14,5 milioni ($19,6 milioni), si basa su risultati fatti prima di questa implementazione.

"La nostra indagine ha rilevato che Reddit non ha applicato alcun meccanismo robusto di garanzia dell'età e quindi non aveva una base legale per il trattamento delle informazioni personali di bambini sotto i 13 anni... Questi fallimenti hanno significato che Reddit stava usando illegalmente i dati dei bambini, potenzialmente esponendoli a contenuti inappropriati e dannosi," si legge nel comunicato stampa dell'ICO (tramite ArsTechnica).

Reddit farà ricorso contro la multa e a sua volta criticherà l'ICO per aver richiesto ulteriori informazioni private. "Reddit non richiede agli utenti di condividere informazioni sulla loro identità, indipendentemente dall'età, perché siamo profondamente impegnati nella loro privacy e sicurezza", ha dichiarato Reddit in una dichiarazione. "L'insistenza dell'ICO nel raccogliere più informazioni private su ogni utente britannico è controintuitiva e in contrasto con la nostra forte convinzione nella privacy e sicurezza online dei nostri utenti. Intendiamo fare ricorso contro la decisione dell'ICO."

Anche se Reddit ha già preso provvedimenti per garantire che gli utenti che visualizzano qualsiasi contenuto per adulti sul sito abbiano più di 18 anni, ICO ritiene che i social media dovrebbero andare oltre con questi controlli. "L'ICO ha informato Reddit che affidarsi all'autodichiarazione comporta rischi per i bambini poiché è facile da aggirare. Il regolatore sta mantenendo sotto revisione il trattamento delle informazioni personali dei minori da parte di Reddit come parte di un lavoro continuo focalizzato sulle piattaforme online che si basano principalmente sull'autodichiarazione—un'area di interesse per l'ICO, come illustrato nell'aggiornamento sui progressi sulla privacy dei bambini di dicembre 2025", si legge nel rapporto dell'ICO.

Dove ti colloci in questo dibattito ICO vs Reddit?