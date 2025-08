Reddit potrebbe essere il prossimo grande motore di ricerca

HQ

Reddit condivide l'ambizione di diventare il prossimo motore di ricerca di punta. Già oggi, milioni di persone usano Reddit come forum online per ottenere feedback e aiuto da utenti reali, e molte ricerche su Google vedono la parola "Reddit" posizionata dopo un termine di ricerca al giorno d'oggi per garantire una discussione e una risposta reali.

In una nuova nota agli investitori, il CEO di Reddit Steve Huffman scrive che Reddit sta "concentrando le nostre risorse sulle aree che porteranno risultati per le nostre esigenze più urgenti", il che include "rendere Reddit un motore di ricerca di riferimento".

"Ogni settimana, centinaia di milioni di persone si rivolgono a Reddit in cerca di consigli, e stiamo trasformando sempre più di questo intento in utenti attivi della ricerca nativa di Reddit", Huffman ha continuato. Reddit Answers sarà ampliato a livello globale, rendendolo più una funzionalità fondamentale nelle ricerche.

Anche se l'aggiunta di Reddit alle tue ricerche ti fa ottenere risultati umani, molte persone stanno ancora utilizzando Google e la sua nuova intelligenza artificiale per le loro risposte, il che significa che Reddit vuole fare il passo successivo.

