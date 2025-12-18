Redfall Il regista crede che il gioco avrebbe potuto avere successo se fosse stato lanciato con l'aggiornamento 1.4

HQ

Arkane Austin, lo sviluppatore dietro l'incredibile Prey e molto criticato Redfall, sarà probabilmente giudicato più per il suo ultimo fallimento che per i successi passati. Ma le cose avrebbero potuto andare diversamente per questo sparatutto cooperativo di vampiri, come ha detto il regista Harvey Smith in un recente episodio del podcast My Perfect Console (tramite Eurogamer).

Dopo la chiusura di Arkane Austin, lo studio ha rilasciato Redfall 1.4, un aggiornamento che Smith dice ha permesso al team di avvicinarsi "il più possibile" alla visione originale. "Se avessimo lanciato con quello e poi costruito da lì, la storia sarebbe stata diversa," ha detto.

Smith ha anche parlato delle pessime risposte che gli sviluppatori possono ottenere online, anche quando il loro gioco ha successo. "Ho la sensazione che gli sviluppatori di videogiochi la peggiono. Esci il tuo gioco, ci sono voluti anni per arrivarci, magari fallisce, forse va bene, forse la gente lo odia. Anche se lo adorano, c'è un odio caustico e acido sui social media che ti viene lanciato addosso. E ogni volta che pubblichi un gioco ci sarà sempre quello, ogni volta c'è quel veleno, qualunque cosa tu faccia."

Dopo la chiusura di Arkane Austin, Smith ha detto di sentirsi più dispiaciuto per le persone più nuove nel settore. "Ho davvero provato empatia per le persone nuove, questo era il loro primo progetto o erano nel settore solo da un po'."

Pensi che Redfall potesse essere salvato?