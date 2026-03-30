Non posso fare a meno di sentirmi un po' soddisfatto quando un pezzo di tecnologia finisce nella mia letterbox che, oltre a sembrare di buona qualità costruttiva, proviene anche da un marchio che non è necessariamente uno dei grandi giganti della tecnologia. Samsung, Apple e OnePlus sono senza dubbio ai vertici del settore per un motivo, ma sono anche convinto che ci siano molte altre opzioni, forse un po' nascoste, che vale sicuramente la pena prendere in considerazione. Soprattutto per noi giocatori, ci sono buone ragioni per considerare altre opzioni su misura per il nostro hobby specifico, ed è proprio qui che Redmagic ha trovato la sua nicchia, offrendo un telefono appositamente progettato per il gaming.

Quindi, quando ho aperto per la prima volta il mio nuovo telefono, ho notato che si tratta di un kit importante con cui abbiamo a che fare. Il Redmagic 11 Air è grande. Per alcuni, potrebbe persino essere troppo grande. Io, che ho la fortuna di avere quelle che definirei mani di dimensioni abbastanza medie, riesco a malapena a gestire lo schermo OLED da 6,85 pollici con una sola mano, e anche così devo sostenerlo con la mano sinistra se voglio raggiungere l'angolo in alto a sinistra dello schermo senza rischiare di farlo cadere. Qualcuno con una presa leggermente più piccola probabilmente avrebbe fatto meglio a trovare un'alternativa più modesta. Nonostante le sue dimensioni, il Redmagic 11 Air sembra sorprendentemente facile da tenere e, una volta che ho indossato la custodia inclusa - la cui superficie testurizzata aiuta a fissare l'impugnatura - sembra che ci vorrebbe molto perché mi scivoli via di mano. Sembra robusto, anche se non del tutto progettato per l'uso con una sola mano, che è, dopotutto, il modo in cui tendo a preferire i miei telefoni cellulari.

Tuttavia, ci sono alcuni fattori attenuanti da tenere a mente riguardo al grande schermo. Il Red Magic 11 Air non è un telefono qualunque, ma un dispositivo che, come i suoi predecessori, è stato sviluppato appositamente per noi giocatori. Un dispositivo da gioco portatile sotto forma di telefono, per così dire. Tenuto tra i palmi in posizione orizzontale con, ad esempio, Call of Duty Mobile acceso, lo schermo OLED nitido appare improvvisamente perfettamente progettato per questo scopo. Con una risoluzione di 2.688×1.216, il Redmagic 11 Air offre un'esperienza visiva stabile che risulta assolutamente perfetta per il video, ma soprattutto per il gaming. A aggiungere un ulteriore livello tecnico all'esperienza di gioco sono i due pulsanti digitali posizionati alle estremità del lato destro del telefono. Con l'hub gaming integrato, posso personalizzare esattamente dove sullo schermo voglio che venga mappato un grilletto, così come se debba essere registrato come un solo tocco, 'fuoco rapido' o 'toggle'. Soprattutto nei giochi d'azione, dove lo schema di controllo spesso sente quando si usa un touchscreen, trovo che la funzione funzioni sorprendentemente bene e faccia sentire il telefono un po' come un controller, anche se il design più piatto dello smartphone diventa piuttosto scomodo da tenere in mano durante sessioni lunghe.

Per rafforzare ulteriormente il suo ruolo di telefono da gaming, ci sono un paio di altre caratteristiche divertenti da menzionare. Uno di questi è la ventola integrata, che gira a 24.000 giri/min e mantiene bene il telefono a una temperatura confortevole, anche durante sessioni di gioco leggermente più lunghe. Appena inizio una nuova partita, ricevo un messaggio per attivare il sistema di raffreddamento e, per guadagnare punti di stile extra con i miei amici, ho anche accesso a un widget sulla schermata principale che mi permette di alzare la ventola a piena velocità, mentre iniziano a suonare suoni di motore piuttosto banali e si accende una luce rossa. Un dettaglio divertente ma inutile che ho usato un po' troppo spesso per qualcuno che ha appena compiuto 31 anni.

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Poi c'è il motore di vibrazione dell'asse X 0809, che migliora la mia esperienza di gioco con una sorta di feedback aptico che mi ricorda cosa si prova a tenere in mano un controller DualSense. Che sia impegnato in combattimento in Call of Duty Mobile o a raccogliere gemme blu su Duolingo, la mia immersione nel gioco è aumentata e, anche se trovo difficile sentirmi completamente avvolto da un'esperienza di gioco in formato portatile, resta comunque un'aggiunta molto piacevole con ottimi motori di vibrazione. Se non altro, perché il geek di tecnologia che è in me rabbrividisce per un leggero senso di piacere alla vista di hardware divertente. Gli altoparlanti offrono anche un'esperienza audio davvero nitida, che ancora una volta sembra scontata per un telefono dedicato al gaming.

Un'altra caratteristica unica dei telefoni Redmagic è l'assistente Mora alimentato dall'IA, che viene preinstallato sul dispositivo. Con il suo aiuto, posso, tra le altre cose, accedere a consigli e trucchi in tempo reale mentre gioco a giochi selezionati, ma lei è anche lì come strumento sia per lo studio che per il lavoro – o se voglio semplicemente una ragazza anime generata dall'IA con cui chiacchierare. Potrei sembrare all'antica quando lo dico, ma anche se è ovviamente positivo che la tecnologia stia avanzando, faccio fatica a identificare il problema che questo tipo di soluzione dovrebbe affrontare. Inoltre, il design leggermente allusivo di Mora significa che non avrei mai potuto usare i suoi lineamenti in pubblico, né a casa, per il resto. Almeno non senza tirare fuori un vero cuscino dietro cui nascondersi. Certo, il Redmagic 11 Air è pensato per noi giocatori, ma qui lo stereotipo del gamer va un po' troppo oltre per i miei gusti.

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Il Redmagic 11 Air è disponibile in due colori: il bianco "Prism" e il nero "Phantom", che è il modello che sto recensendo. Entrambi i modelli sono disponibili con 12 GB di RAM e 250 GB di memoria, oppure 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. L'estetica del telefono è chiaramente pensata per il gaming, con dettagli dorati eleganti sul retro e il logo Redmagic, le cui caratteristiche RGB possono essere personalizzate per soddisfare le tue esigenze e i tuoi gusti. Qui, sono riusciti sorprendentemente bene a trovare un equilibrio tra mantenere il design semi-futuristico e quello da gaming cool senza, per inciso, scendere sul lato esagerato, il che avrebbe rischiato di renderlo un po' più nerd del necessario. Al contrario, mi sento un po' esibizionista ogni volta che tiro fuori questo telefono piuttosto insolito dalla tasca; le sue caratteristiche uniche mi fanno pensare a come sarebbe potuto apparire un Transformer in forma di smartphone. Avrei preferito, però, che la custodia inclusa fosse di un colore diverso dal bianco semi-trasparente, che purtroppo fa più male che bene all'aspetto del mio Redmagic 11 Air. Un'opzione nera per il telefono nero sarebbe sembrata molto più sensata, soprattutto considerando che stiamo parlando di un telefono il cui design è stato chiaramente molto attenuato.

A parte tutto quello che ho detto sopra, posso dire che la durata della batteria è assolutamente fenomenale e, come persona che carica il telefono ogni giorno, finora non ho mai visto il livello della batteria scendere sotto il 75%. Con un uso moderato, raramente scende sotto il 90% in un giorno. Anche la fotocamera è discreta, con 50 megapixel sul retro e 16 sul davanti. Di certo non si traducono in selfie che passeranno alla storia come particolarmente ad alta risoluzione, ma la fotocamera fa comunque ciò che ci si aspetta. Tuttavia, ho dovuto andare nelle impostazioni per disattivare il filigrana Redmagic inutile che altrimenti verrebbe stampato su ogni foto scattata. Una caratteristica strana, anche se una che ho rapidamente dimenticato una volta rimossa.

Nel complesso, ho avuto un'esperienza davvero piacevole con il Redmagic 11 Air. Oltre a essere un telefono da gaming completamente capace con diverse funzionalità divertenti, è un buon telefono mobile in generale a un prezzo relativamente basso. Per £439,00 ottieni il modello leggermente più costoso, mentre un po' meno ti dà la versione più economica, che offre leggermente meno RAM e spazio di archiviazione. Come ho detto prima, le sue dimensioni sono un po' grandi per un telefono cellulare, ma con il gaming come fulcro, le sue dimensioni servono anche a uno scopo importante che avvantaggia noi giocatori, il che ha senso dato che, dopotutto, siamo il pubblico di riferimento del Red Magic 11 Air.