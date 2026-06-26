Reece James, inglese infortunato, salterà almeno due partite di Coppa del Mondo

HQ

L'Inghilterra ha subito un duro colpo durante la Coppa del Mondo: Reece James ha subito un infortunio al bicipite femorale e salterà almeno le prossime due partite con i Three Lions. È la prima scelta preferita da Tuchel per terzino destro, e ha giocato tutti i 90 minuti nelle partite contro Croazia e Ghana.

A causa di questo infortunio, sospettato perché aveva saltato l'allenamento del venerdì e aveva già subito durante il pareggio contro il Ghana. Ora perderà la partita contro Panama sabato, alle 22:00 BST, alle 23:00 CEST, e agli ottavi di finale, e Tuchel potrebbe utilizzare Trevoh Chalobah, Jarel Quansah, Ezri Konsa o Djed Spence dopo che il suo altro terzino destro preferito, Tino Livramento, si è anch'egli infortunato e ha lasciato i Mondiali prima della partita d'esordio.

James si è infortunato giocando con il Chelsea contro il Newcastle a marzo, ed è rimasto fuori per quasi due mesi. È tornato in tempo per i Mondiali, ma era sempre rischioso farlo giocare tutti i minuti per potenzialmente otto partite in 33 anni, come riporta The Guardian.