Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Reform UK di Nigel Farage propone divieti di visti ai paesi che chiedono richieste di riparazioni per la schiavitù

Il piano che prende di mira i paesi che cercano risarcimento per la schiavitù suscita una reazione negativa da parte dei leader caraibici.

HQ

Il partito politico britannico Reform UK ha proposto di negare i visti ai cittadini dei paesi che chiedono riparazioni per la schiavitù transatlantica, una decisione che ha suscitato dure critiche a livello internazionale.

Guidata da Nigel Farage, il partito ha dichiarato che avrebbe bloccato le domande di visto da parte di nazioni che perseguissero richieste di risarcimento, inclusi paesi come Ghana e Giamaica. La proposta arriva mentre le richieste di riparazioni stanno guadagnando piede tra i gruppi internazionali.

La Comunità caraibica (CARICOM) ha condannato l'idea, descrivendola come un riflesso di "razzismo tossico" e esortando il partito a riconsiderare la propria posizione.

I sostenitori delle riparazioni sostengono che il risarcimento sia necessario per affrontare gli impatti economici e sociali a lungo termine della schiavitù, mentre molti sostengono che i governi attuali non dovrebbero essere ritenuti responsabili delle ingiustizie storiche.

La proposta contribuisce a un crescente dibattito politico nel Regno Unito su come affrontare l'eredità della schiavitù, soprattutto con l'avvicinarsi delle future elezioni del paese.

Reform UK di Nigel Farage propone divieti di visti ai paesi che chiedono richieste di riparazioni per la schiavitù
Farage // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoRegno Unito


Caricamento del prossimo contenuto