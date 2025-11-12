Reggie Fils-Aime: "Nintendo non si posizionerà mai come concorrente diretto di PlayStation"

HQ

Ogni volta che Nintendo sta per rilasciare una nuova console, emergono voci e pii desideri che suggeriscono che il gigante di Kyoto stia per rilasciare un hardware davvero potente e lasciarci a bocca aperta con un gioco di Zelda fotorealistico. Solo per rendersi conto ancora una volta che Nintendo ha scelto di andare per la sua strada.

In un'intervista con The Game Business, l'ex capo di Nintendo of America Reggie Fils-Aime commenta questo, dicendo che Nintendo non è interessata a combattere Sony per i giochi di successo:

"Sia chiaro, Nintendo, secondo me, non si posizionerà mai come concorrente diretto di PlayStation. Non è nel loro DNA. Non è il modo in cui pensano all'opportunità di business.

Nintendo, quando pensa al suo hardware, non pensa a come otterrò l'ultimo chip grafico in assoluto, l'ultimo chip di elaborazione, non è così che la pensano. Ma il set di chip di Switch 2 può fare molto. E così, è nel middleware, è nell'educazione di terze parti".

A differenza del suo predecessore significativamente più debole, Switch 2 ha prestazioni abbastanza decenti, e ora stanno iniziando ad arrivare giochi piuttosto impegnativi ma che vengono comunque renderizzati dalla console con risultati impressionanti, non ultimi Cyberpunk 2077 e l'imminente Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

Fils-Aime crede che Nintendo abbia sviluppatori incredibili che ottimizzano davvero l'hardware nel miglior modo possibile, cosa che è particolarmente evidente nel poco spazio di archiviazione richiesto dai loro titoli. Crede che Nintendo dovrebbe condividere questa esperienza riguardo al proprio hardware:

"Una delle cose che mi ha sempre stupito è l'efficienza degli sviluppatori Nintendo con i loro giochi. Grandi giochi come Tears of the Kingdom, quando si guarda alle dimensioni del gioco, la dimensione effettiva del file è circa la metà di quella che farebbe un altro sviluppatore. Ed è proprio nell'efficienza che Nintendo è in grado di ottenere dai suoi sistemi, e quell'efficienza è ciò che devono condividere con gli sviluppatori di terze parti in modo che i loro migliori contenuti... forse non l'ultima versione, ma, sai, mezzo passo indietro, potrebbe farsi strada su Switch 2 e avere un discreto successo".

Cosa ne pensi, i giochi di fascia alta per Switch 2 saranno in grado di diventare grandi come quelli per PC, PlayStation e Xbox - e ti sembra una buona idea per Nintendo cercare di insegnare a terze parti come ottimizzare al meglio per Switch 2?