Reggie Fils-Aimé sembra implicare che Welcome Tour dovrebbe essere incluso gratuitamente con Switch 2

In realtà sono passati sei anni da quando Reggie Fils-Aimé si è lasciato alle spalle Nintendo of America, ma ha continuato a pesare sull'industria dei giochi tramite i social media ed è un oratore molto rispettato. Tuttavia, è rimasto costantemente fuori dalle decisioni di Nintendo ed è apparso più spesso nel contesto Xbox poiché sembra essere un amico di Phil Spencer di Microsoft.

Ma ora, VGC osserva che sembra che Fils-Aimé stia puntando un bastone contro il suo ex datore di lavoro. Come probabilmente saprai (dopotutto leggi Gamereactor), Nintendo ha annunciato Welcome Tour per Switch 2, un gioco che funge da sorta di guida alle funzionalità della console e sarà venduto al dettaglio per $ 9,99. Tuttavia, molti sostengono che dovrebbe essere incluso con la console perché, come detto, è una procedura dettagliata e aiuterebbe le persone a iniziare.

Una persona che sembra essere d'accordo con questo è Fils-Aimé, che via X ha ora condiviso diversi post con video di interviste su Wii Sports e la decisione di includerlo con la console negli Stati Uniti (e anche in Europa). In queste clip, spiega, tra le altre cose, il successo del bundle Wii Sports con la console Wii, che ha contribuito alla sua enorme popolarità.

Menziona anche che ci sono state discussioni apparentemente feroci sulla decisione in anticipo e che Shigeru Miyamoto (creatore di Mario e Link, ultra-leggenda e ora supremo di Nintendo) era fermamente contrario. In Giappone, quindi, Wii Sports non era incluso con la console, che quindi non ottenne lo stesso successo.

Non c'è bisogno di pensarci molto per interpretare questo come se Fils-Aimé volesse sottolineare che l'inclusione di Welcome Tour con la console potrebbe fornire una spinta che genererebbe un notevole profitto a lungo termine.

Cosa pensi che stia cercando di dire e cosa ne pensi del fatto che Welcome Tour sia venduto separatamente?