Reggie Fils-Aime: "Sono sorpreso che Xbox non abbia ancora abbracciato completamente Switch 2"

HQ

Microsoft ha riscosso un grande successo con i suoi giochi Xbox per PlayStation, raggiungendo regolarmente la vetta delle classifiche di vendita delle console Sony durante tutto l'anno. Ma nonostante la sua nuova e dichiarata strategia multiformato, praticamente nulla è stato annunciato per Switch 2.

Va ricordato che Microsoft e Nintendo hanno avuto una collaborazione abbastanza profonda per molto tempo, con diversi giochi in arrivo su Switch all'inizio, mentre Banjo-Kazooie è apparso in Super Smash Bros Ultimate e insieme hanno finalmente consegnato una versione aggiornata del classico per Nintendo 64 GoldenEye. Una persona che è sorpresa dalla mancanza di giochi Microsoft per Switch 2 è l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, che ha molta familiarità con la gestione di Xbox. In un'intervista con The Game Business, ha dichiarato:

"Sai, il team di Xbox... Sono molto amico di Phil [Spencer]. Conosco la squadra lì".

Trova notevole che così pochi titoli Xbox siano stati rilasciati per Switch 2 prima della cruciale stagione dello shopping natalizio, soprattutto considerando che la console sta attualmente riscontrando una carenza di giochi.

"Quello che trovo sorprendente, sono sorpreso che Xbox non abbia ancora abbracciato completamente la piattaforma Switch 2 dal punto di vista del software. Questo è quello che mi sorprende perché sicuramente alcuni giochi potrebbero essere facilmente trasferiti su Switch 2. E devo dire che sono sorpreso che non ne abbiamo visti altri. Pensavo che ce ne sarebbero stati molti di più, soprattutto in questo periodo che precede le vacanze".

Spiega che pensava che il silenzio fosse una strategia e "forse stavano risparmiando per un annuncio o qualcosa del genere". Ma non è andata così:

"Ne parlo quando hanno fatto l'annuncio di Halo e tutti parlavano di Halo su PlayStation. Il mio pensiero immediato è stato: perché non Nintendo? Sai, per tutto l'autunno, mi aspettavo una sorta di annuncio dedicato".

Ci sono state voci secondo cui Microsoft avrebbe avuto una serie di annunci per Switch 2, ma finora non è successo nulla. Ti aspettavi un migliore supporto Nintendo da Xbox e quale pensi sia il motivo della mancanza di supporto?