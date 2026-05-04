Reggie Fils-Aimé spiega perché Nintendo non abbasserà i prezzi dei giochi

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Proprio l'altro giorno, l'eShop ha concluso una grande svendita di giochi, offrendo la possibilità di prendere diversi titoli di alto livello a prezzi significativamente inferiori al solito. Ma per chi sperava di trovare un affare su un gioco di Mario o Zelda, la selezione era piuttosto scarsa; Come al solito, Nintendo non aveva abbassato i prezzi.

Ora, l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé ha commentato la questione in un'intervista su Twitch a Joost Van Dreunen. In esso, Fils-Aimé spiega perché non dovremmo trattenere il respiro per eventuali riduzioni sui titoli Nintendo, sottolineando che, tra le altre cose, ci sono ragioni storiche dietro questo (trascritte tramite Resetera):

"La mentalità Nintendo è: stiamo distribuendo un gioco completo. È pronto per essere giocato. Non c'è nessun aggiornamento del primo giorno che richiederà tre ore. E quindi in parte è che è una mentalità diversa. Questo è il loro modo di pensare. Lo paragono a questa idea di artigianato di Kyoto. Quindi l'azienda ha la sede centrale a Kyoto. Per chi di voi conosce la storia giapponese, la vecchia capitale dell'imperatore e una città nota per la sua raffinata maestria: lino, porcellane, ceramica, quella è Kyoto. Sono convinto che Nintendo come azienda abbia lo stesso tipo di mentalità."

Crede che questa mentalità di perfezionismo e il desiderio di offrire prodotti finiti della massima qualità permeino la filosofia di Nintendo. Quindi fissano un prezzo per il prodotto, e quel prezzo vale perché il prodotto vale il denaro:

"Costruiremo i migliori giochi, li invieremo completi con funzionalità complete, e di conseguenza, è qui che a volte i clienti si oppongono: non scontiamo i nostri giochi. Legend of Zelda: Breath of the Wild non ha mai ricevuto uno sconto di prezzo dal giorno del lancio. Non è mai stato scontato. Occasionalmente i rivenditori potevano decidere di fare qualcosa, ma l'azienda non faceva mai uno sconto. Fa parte di questo processo: lo faremo il meglio possibile, lo invieremo completo in termini di funzionalità, e faremo pagare un prezzo equo e quel prezzo non cambierà mai."

Il fatto che i titoli Nintendo offrano costantemente un alto livello di qualità, siano rilasciati in uno stato rifinito e siano "completi in termini di funzionalità" (come dice Fils-Aimé) è, a tutti gli effetti, un dato di fatto oggettivo. Ma cosa ne pensi della politica di prezzo di Nintendo?