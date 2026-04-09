"Regina della ketamina" condannata a 15 anni per la morte di Matthew Perry

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Jasveen Sangha, conosciuta come la "Regina della Ketamina", è stata condannata mercoledì a 15 anni di carcere per aver fornito all'attore Matthew Perry una dose fatale di ketamina, che ha causato la sua morte nell'ottobre 2023. Aveva dichiarato colpevolezza l'anno precedente, diventando la quinta imputata ad ammettere la responsabilità nel caso.

I procuratori federali hanno chiesto la pena massima, citando la "portata di ampio portata" delle attività illegali della Sangha e la sua "risposta insensibile" alle morti che ha contribuito a causare. Sangha, 42 anni, ha ammesso di aver distribuito circa 50 fiale di ketamina a Perry e aveva anche venduto il farmaco a Cody McLaury, deceduto nel 2019. Il suo spaccio di droga è continuato anche dopo che era a conoscenza di queste morti.

Le autorità hanno incriminato cinque persone collegate al caso, tra cui due medici, un assistente e un conoscente, anche se il tribunale ha stabilito che solo il Sangha ha fornito direttamente le dosi fatali. I pubblici ministeri hanno sottolineato il suo background privilegiato e hanno sostenuto che le sue motivazioni erano guidate da "avidità, fascino e accesso."

Durante la sentenza, Sangha ha dichiarato: "Questi non sono stati errori. Sono state decisioni orribili." Il patrigno di Perry commentò il vuoto lasciato dall'attore: "C'era una scintilla in quell'uomo che non ho mai visto da nessun'altra parte... Avrebbe dovuto fare un altro numero."