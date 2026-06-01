Regno Unito, Australia e Stati Uniti svilupperanno droni subacquei in un nuovo patto di difesa

HQ

C'è un'enorme quantità di infrastrutture che si trovano sul fondo dell'oceano, che siano cavi sommersi o condotte subacquee, che collegano e alimentano le nazioni di tutto il mondo. Man mano che sempre più persone si rendono conto di quanto queste siano importanti, il livello di minaccia nei loro confronti è aumentato, motivo per cui Regno Unito, Australia e Stati Uniti si sono uniti per formare un patto di difesa per creare droni subacquei che aiutino a difendere queste importanti infrastrutture.

Le nazioni AUKUS (Australia-Regno Unito-USA) hanno concordato questo accordo dopo un incontro a Singapore il 30 maggio, con piani per accelerare lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per aiutare a difendere luoghi importanti negli oceani e nei mari di tutto il mondo, secondo Sky News.

L'accordo prevede anche l'acquisizione di una nuova flotta di sottomarini a propulsione nucleare per l'Australia che avrà il compito di pattugliare l'Oceano Pacifico nel tentativo di contrastare e rallentare l'espansione cinese nell'area. L'accordo prevede inoltre la collaborazione del trio su tecnologie di calcolo quantistico, sottomarina, ipersonico, IA e informatica.

Parlando dell'accordo, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Peter Hegseth ha dichiarato: "Il progetto di punta fornirà una suite di carichi utili UUV (veicoli subacquei senza equipaggio) multi-missione altamente adattabili, progettati per supportare le operazioni sottomarine e mantenere il nostro vantaggio collettivo nel dominio marittimo."

La collaborazione AUKUS è stata fondata nel 2021 nel tentativo di contrastare l'espansione cinese, con la nazione asiatica che considerava il patto pericoloso e capace di provocare una corsa agli armamenti.