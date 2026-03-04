Gamereactor

Regno Unito bloccherà i visti di studio per quattro nazioni e sosterrà i permessi di lavoro afghani

Il governo cita un aumento delle richieste di asilo tramite vie legali.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il governo britannico guidato da Keir Starmer bloccherà i visti di studio per i cittadini di Afghanistan, Camerun, Myanmar e Sudan, e sospenderà i visti di lavoro per gli afghani. Il Ministero dell'Interno ha dichiarato che il "freno di emergenza" mira a frenare un forte aumento delle richieste di asilo da parte di persone che entrano tramite vie legali per i visti.

La ministra dell'Interno Shabana Mahmood ha dichiarato che le domande degli studenti dei quattro paesi sono aumentate di oltre cinque volte tra il 2021 e il 2025. Nel complesso, le richieste di asilo presentate dopo l'arrivo con visti legali sono più che triplicate dal 2021, rappresentando il 39% delle circa 100.000 domande ricevute lo scorso anno.

I cambiamenti entreranno in vigore il 26 marzo. Londra afferma che introdurrà rotte "sicure e legali" limitate una volta che il sistema si stabilizzerà, continuando al contempo i programmi di reinsediamento che hanno concesso asilo a più di 37.000 afghani dal 2021...

Come dice Shabana Mahmood in una dichiarazione:

La Gran Bretagna fornirà sempre rifugio a chi fugge dalla guerra e dalle persecuzioni, ma il nostro sistema dei visti non deve essere abusato. Ecco perché prendo la decisione senza precedenti di rifiutare i visti a quei cittadini che cercano di sfruttare la nostra generosità.

