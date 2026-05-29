Regno Unito condanna l'attacco russo con droni in Romania

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Abbiamo visto innumerevoli droni, e persino missili, allontanarsi involontariamente dallo spazio aereo ucraino e colpire un paese ufficiale della NATO, e ora è successo di nuovo.

Come può riportare SKY News, le autorità rumene hanno confermato che un drone russo ha colpito un condominio nel paese, anche se il suo obiettivo era certamente un ucraino. Gli stessi funzionari definiscono questa una "grave escalation".

E non è tutto, dato che apparentemente altri droni hanno colpito contemporaneamente una nave commerciale turca nel Mar Nero. La nave apparentemente aveva lasciato Odessa e navigava sotto bandiera Vanatu quando due o più droni attaccarono, causando fumo che usciva dalla nave.

La Segretaria agli Esteri britannica Yvette Cooper ha risposto e condanna le azioni della Russia.

"Questo è estremamente pericoloso e sconsiderato. Il Regno Unito condanna fermamente questa grave escalation che mette a rischio vite umane," afferma.