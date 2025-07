Regno Unito e Francia uniscono le forze per avvicinarsi al deterrente nucleare europeo

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito e la Francia . Giovedì, entrambi i paesi hanno concordato di allineare più strettamente i loro deterrenti nucleari nell'ambito di una serie di accordi di difesa firmati dal presidente Emmanuel Macron e dal primo ministro Keir Starmer.

"Si tratta di un importante passo avanti per la partnership nucleare tra Regno Unito e Francia. Una dichiarazione appena firmata affermerà per la prima volta che i rispettivi deterrenti di entrambi i paesi sono indipendenti ma possono essere coordinati", ha dichiarato il governo britannico in un comunicato stampa.

Senza unire i loro arsenali, entrambe le nazioni mirano a coordinare le loro risposte alle principali minacce che l'Europa deve affrontare. Il vertice includeva anche piani per lo sviluppo congiunto di missili e una più profonda cooperazione nella difesa cibernetica e spaziale. Dai un'occhiata al comunicato stampa qui.