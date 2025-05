Regno Unito e Germania lanciano un progetto congiunto di armi d'attacco a lungo raggio Le due nazioni rafforzano i legami di difesa con un sistema missilistico in grado di raggiungere oltre 2.000 km.

HQ Le ultime notizie su Regno Unito e Germania . John Healey ha annunciato mercoledì l'intenzione di co-sviluppare un'arma d'attacco di precisione con una gittata superiore a 2.000 km, rafforzando la cooperazione bilaterale in materia di difesa in un contesto di mutevoli dinamiche di sicurezza globale. Questa iniziativa fa seguito a un patto del 2024 volto a rafforzare le capacità militari europee mentre il continente affronta pressioni per migliorare l'autosufficienza. Ulteriori discussioni includono accordi di approvvigionamento congiunto e partnership estese per la produzione nel settore della difesa. Londra, Regno Unito - 19 luglio 2024: John Healey, segretario alla Difesa britannico, arriva al 10 di Downing Street il 19 luglio 2024 a Londra, Inghilterra // Shutterstock