Regno Unito rientrerà nel programma di scambio studentesco Erasmus dell'UE

Il Regno Unito è pronto a rientrare nel programma di scambio studentesco Erasmus dell'Unione Europea, permettendo agli studenti britannici di studiare, formarsi e lavorare nuovamente in Europa a partire da gennaio 2027, secondo fonti (tramite The Guardian).

Un accordo dovrebbe essere annunciato mercoledì come parte della spinta del governo a ripristinare i rapporti con Bruxelles. Secondo l'accordo, gli studenti britannici parteciperebbero a scambi universitari e a tirocini di formazione professionale in tutta l'UE attraverso il programma Erasmus Plus.

Il Regno Unito ha lasciato Erasmus dopo la Brexit

Gli studenti dell'UE che studiano nel Regno Unito sotto Erasmus pagherebbero le tasse universitarie nazionali, limitate a £9.535 all'anno, mentre gli studenti britannici continueranno a pagare le tasse di residenza durante il loro periodo all'estero e avrebbero diritto a borse di studio per aiutare a coprire i costi di vita.

Il Regno Unito ha lasciato Erasmus dopo la Brexit, ma l'attuale governo ha riaperto le trattative all'inizio di quest'anno. Il ritorno al programma è stato una richiesta chiave dell'UE in colloqui più ampi volti a migliorare le relazioni Regno Unito-UE. Questa è una notizia in evoluzione, quindi restate sintonizzati per altre cose.