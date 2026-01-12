Regno Unito svilupperà un nuovo missile balistico a lungo raggio per rafforzare le difese dell'Ucraina

HQ

La Gran Bretagna ha annunciato piani per sviluppare un nuovo missile balistico a attacco profondo per l'Ucraina, volto a rafforzare la capacità di Kiev di colpire obiettivi militari russi molto oltre le linee del fronte. Il progetto, noto come Nightfall, si concentrerà sulla rapida produzione di un missile lanciato da terra adatto alla guerra ad alta intensità.

Secondo il governo britannico, il missile sarebbe in grado di trasportare una testata convenzionale da 200 chilogrammi su distanze superiori a 500 chilometri. È progettato per operare in ambienti con pesante guerra elettronica e per essere lanciato rapidamente da piattaforme mobili, permettendo alle forze ucraine di colpire e spostarsi prima di una rappresaglia.

Il programma vedrà diversi team dell'industria britannica competere per contratti di sviluppo, con l'obiettivo di consegnare missili di prova entro un anno. I funzionari affermano che il missile è pensato per essere relativamente economico e facile da produrre su larga scala, offrendo all'Ucraina un'opzione di attacco sostenibile a lungo raggio.

Il Segretario alla Difesa britannico John Healey ha dichiarato che l'iniziativa riflette la determinazione di Londra a contrastare l'escalation degli attacchi russi contro città e infrastrutture ucraine. Pur concentrandosi sul supporto all'Ucraina, il progetto Nightfall dovrebbe anche definire le future capacità di attacco a lungo raggio per le forze armate britanniche.