Regolamento del tribunale del lavoro del Regno Unito contro Rockstar, i dipendenti licenziati potranno presentare reclami di "blacklisting" contro lo studio GTA

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Poiché Rockstar sembra pronta a offrire quello che probabilmente sarà il più grande lancio di videogiochi di sempre di sempre questo novembre, probabilmente non ha bisogno di un processo per affrontare la situazione. Purtroppo, ne ha ottenuto uno, grazie alle accuse di smantellamento sindacale presentate da dipendenti licenziati, rappresentati dall'Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), e non lascerà passare queste accuse. Se non conoscete tutta la storia, è iniziata a novembre dello scorso anno, con 34 dipendenti licenziati dall'azienda.

I messaggi su Discord hanno rivelato la ragione dietro i licenziamenti, che l'IWGB definisce un atto di smantellamento dei sindacati. Il caso attirò persino l'attenzione del Primo Ministro britannico, e da allora è cresciuto ulteriormente. Ora, secondo Game Developer, Rockstar ha affrontato una battuta d'arresto, poiché un tribunale del lavoro del Regno Unito si è schierato contro lo studio, permettendo all'IWGB e agli ex dipendenti di presentare accuse di blacklist al processo, che si terrà dal 10 settembre al 15 ottobre di quest'anno.

L'IWGB definisce la blacklist come la "pratica di raccogliere informazioni sui lavoratori coinvolti in attività sindacali per discriminarli", secondo Game Developer. Rockstar voleva rimuovere le accuse di inserimento nella lista nera dal caso per restringere l'ambito del processo, cosa che l'IWGB non ha permesso.

I lavoratori sindacalizzati espulsi possono portare al processo l'accusa di essere stati licenziati per aver svolto attività sindacali questo settembre/ottobre. Ellie Dunstan, una delle dipendenti licenziate, ha detto che questo è un "momento enorme" per il caso. "Il nostro caso sarà ora esaminato integralmente e messo alla prova come è giusto. Il mondo potrà vedere con i propri occhi le prove di ciò che è successo lo scorso ottobre," ha detto.