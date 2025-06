Relooted è un elegante platform sul furto di reliquie rubate

Lo sviluppatore Nyamakop è appena apparso a Day of the Devs per fornire uno sguardo al suo prossimo e stilosissimo platform d'azione Relooted. Questo gioco consiste nell'utilizzare trucchi e mosse di parkour eleganti e fluidi per fuggire dai caveau e dalle aree ad alta sicurezza, il tutto trasportando reliquie e beni che sono stati rubati alle persone e accumulati in primo luogo.

Per fare ciò, avrai l'aiuto di una squadra variegata che può utilizzare una serie di abilità e trucchi per portarti in salvo dopo aver afferrato l'oggetto in questione e i claxon di allarme iniziano a suonare. Una volta che ciò accade, dovrai saltare gli spazi vuoti, dondolare sui lampadari, scivolare sotto le porte e qualsiasi altra cosa la situazione richieda per raggiungere la salvezza.

Relooted ha anche una grande attenzione alla cultura africana, con il gioco che presenta un cast variegato di personaggi della regione, oltre ad avere uno scopo principale che consiste nel "saccheggiare" nuovamente le reliquie africane rubate e poi tenerle al sicuro nel tuo nascondiglio.

Al momento, Relooted non ha una data di uscita né una finestra, ma sappiamo che arriverà anche su PC (tramite Steam e Epic Games Store ) e Xbox Series X/S. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.