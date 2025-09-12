Remake confermato: Primo sguardo a Dragon Quest VII Reimagined, in arrivo il 5 febbraio

Se ne vocifera da mesi, con fughe di notizie qua e là, anche se nessuna di esse ha chiarito cosa significasse veramente, fino ad oggi il mistero è stato svelato. L'anno prossimo avremo un remake di Dragon Quest VII, chiamato Dragon Quest VII Reimagined.

Si tratta di una conversione del classico remake del 2013 di DQVII, uscito in Occidente nel 2016, questa volta avremo un mondo completamente modellato in 3D, meccaniche di gioco moderne e grafica di nuova generazione (soprattutto sui volti).

Tuttavia, Dragon Quest VII Reimagined mantiene lo stesso spirito del franchise che è sinonimo di avventura, e arriverà relativamente presto. Dragon Quest VII Reimagined verrà lanciato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 5 febbraio 2026. Dai un'occhiata al trailer e ai primi screenshot del gioco qui sotto.