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Remarkably Bright Creatures è arrivato su Netflix. Ormai sappiamo per esperienza che la qualità dei film Netflix varia molto. Ne escono alcuni davvero buoni, ma la maggior parte si impantana nel pantano di produzioni mediocri e fast-food. Non sapevo nulla di Remarkably Bright Creatures finché non ho visto che era in uscita prevista. Ciò che inizialmente ha incuriosito la mia curiosità sono state le buone recensioni e il cast interessante. Sally Field è una veterana, e Lewis Pullman (stranamente simile a suo padre Bill) è emerso come una sorta di stella nascente.

Forse, come scrittore, avrei dovuto conoscere meglio il libro, che so abbia venduto molto bene. A destra. Certo, non posso conoscere ogni libro solo perché è il mio settore, e forse ne ho letto, ma non è davvero il tipo di libro che di solito mi attragge. Olivia Newman è responsabile sia della sceneggiatura che della regia; diresse anche l'adattamento cinematografico di Dove cantano i gamberi d'acqua.

Sinossi:

Attraverso legami improbabili formati durante i turni notturni in un acquario locale, Tova, una vedova anziana, viene a sapere di una scoperta che le cambierà la vita e che potrebbe riportarle gioia e meraviglia.

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È una trama abbastanza tipica per questo mix di sensazione positiva e dramma. La narrazione segue uno schema molto consolidato, così come i colpi di scena della trama. Ti sembra negativo? Non necessariamente. Remarkably Bright Creatures è una produzione di stile. La sceneggiatura è ben scritta, la recitazione è superba e la gamma emotiva è gestita con maestria, anche se si può praticamente immaginare cosa succederà. L'ultimo colpo di scena è semplice ma ben piantato.

Una nota divertente: il protagonista si chiama Tova. Appaiono anche altri nomi con suoni svedesi. Ha un sacco di cavalli Dala (cavalli Dala, che non sembra affatto forzato). Forse me l'è perso, ma non ricordo che il film offrisse alcuna spiegazione per questi tocchi svedesi; tuttavia, l'autrice, Shelby Van Pelt, sembra aver ispirato Tova a sua nonna svedese. Ora lo sai.

Inoltre, ho setacciato internet senza trovare informazioni, ma non è forse David Harbour che fa un breve cameo come il tipo barbuto e ubriaco nel bar?

Cinque, donna delle pulizie!

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Remarkably Bright Creatures è un film adorabile. Un film forse necessario per fare un po' di luce in mezzo a tutta l'oscurità che accade nel mondo. È bellissimo, triste, divertente e che afferma la vita allo stesso tempo. Senti una pacca gentile sulla spalla e un pensiero ti viene piantato nella mente: "Non dimenticare di apprezzare le persone e tutte le cose meravigliose che ti circondano."

Sai esattamente cosa intendo. Ribolle a soffio; Non c'è un vero tono di nota, ovviamente, ma ti lasci catturare dai personaggi e dall'atmosfera che oscilla tra il conforto e il bisogno di schiarirsi la gola per togliere il nodo di lacrime in un paio di punti.

Ma. Devo ammettere. Quando il film si apre con il polpo Marcellus, i cui pensieri seguiamo tramite una voce fuori campo di Alfred Molina (non c'è niente che non va, adoro il tipo), divento un po' scettico e penso; "No, per l'amor del cielo, non un'altra zuccherina cosa di Alla ricerca di Neverland."

Passa. Non la voce fuori campo. Questo ti rimane impresso per tutto il film. Ma il mio scetticismo si attenua. Perché funziona. Mi arrendo. È dannatamente affascinante, quel polpo CGI di Marcellus. Se volete vedere un bel film che tocca le corde del cuore, non cercare oltre. Le rare Creature Sagge potrebbero essere proprio il tuo genere. O whisky.