Rematch celebra il lancio ufficiale con un nuovo trailer

HQ

Mentre alcuni giocano dall'inizio della settimana grazie all'accesso avanzato incluso nelle edizioni Pro ed Elite, Rematch viene lanciato ufficialmente oggi per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Lo sviluppatore Sloclap ha celebrato questo lancio con un nuovo trailer, che mostra alcuni dei frenetici gameplay calcistici del suo nuovo titolo multiplayer.

Oltre al trailer di lancio, tramite un comunicato stampa Sloclap ha inviato anche alcune informazioni riguardanti i futuri aggiornamenti. Innanzitutto, affronta la mancanza di crossplay al momento del lancio, una funzionalità che lo studio voleva includere ormai. "Comprendiamo che molti di voi non vedevano l'ora di giocare a Rematch su più piattaforme sin dal primo giorno. Abbiamo fatto del nostro meglio per includere il crossplay al momento del lancio, ma Rematch è il primo titolo crossplay dello studio, e abbiamo dovuto affrontare complessità tecniche impreviste che ci hanno impedito di avere questa funzione pronta in tempo. Avremmo dovuto comunicare non appena è diventato evidente che il crossplay non sarebbe stato disponibile al momento del lancio, e ci scusiamo per l'inconveniente e la frustrazione che ha causato ad alcuni dei nostri giocatori", ha detto Sloclap.

"Per noi è molto importante che i nostri giocatori siano in grado diRematch divertirsi con i loro amici, quindi insieme alle correzioni di bug, il crossplay è la nostra massima priorità assoluta, ci impegniamo a fornire questa funzione rapidamente e condivideremo una scadenza più precisa il prima possibile".

Oltre al crossplay, Sloclap ha delineato un elenco di priorità su cui si concentrerà. Innanzitutto, viene il Lag & Performance.

"Stiamo lavorando per identificare le cause dietro il ritardo, la balbuzie e i cali di frame che influenzano il gameplay. Il nostro team sta attualmente implementando ottimizzazioni delle prestazioni e regolazioni delle impostazioni per migliorare significativamente la stabilità. Allo stesso modo, lavoriamo continuamente per migliorare la stabilità del server per offrirti un'esperienza di gioco più fluida su tutta la linea".

Poi, c'è la desincronizzazione: "La desincronizzazione di server e client ha avuto un impatto sulla qualità delle partite. Ad esempio, siamo a conoscenza di problemi per cui i giocatori a volte non erano in grado di interagire con la palla, con i personaggi dei giocatori e la palla che sembravano muoversi in modo imprevedibile sul campo. Abbiamo implementato due hotfix durante l'accesso anticipato per apportare correzioni a problemi importanti e lavoreremo continuamente per migliorare la sincronizzazione di client e server lungo il percorso".

Infine, ci sono bug e stabilità: "Stiamo risolvendo attivamente i principali bug che rompono il gioco come arresti anomali, blocchi dopo gli obiettivi e blocchi dei menu. Patch regolari e hotfix verranno rilasciati frequentemente nelle prossime settimane per appianare i bug, portare nuove funzionalità e rendere Rematch il migliore possibile.

Il gameplay di base, le funzionalità competitive, le componenti social e le funzionalità di gioco amatoriale sono pronti per i prossimi aggiornamenti. Sloclap ci ricorda che si tratta di un team piccolo e che queste funzionalità richiederanno tempo.

Rematch è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.