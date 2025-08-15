Rematch offre contrasti fissi, obiettivi e parate dei portieri nella patch 1.2

HQ

Lo sviluppatore di Sifu Sloclap ha appena rivelato le note sulla patch per il secondo importante aggiornamento in arrivo nel suo gioco di calcio Rematch. Questa volta, sta affrontando (gioco di parole) problemi con il netcode, consentendo alla difesa di non sembrare tanto un lancio di moneta come lo è attualmente.

Secondo le note sulla patch di Sloclap, l'aggiornamento 1.2 di Rematch risolverà i contrasti e i problemi relativi ad esso, in particolare il caso in cui un giocatore potrebbe caricare un tiro ed evitare che gli venga rubata la palla. Anche il portiere riceverà un buff grazie a questo, poiché ora sarà molto più facile per il gioco rilevare quando hai effettuato una parata e/o una deviazione riuscita.

Se anche tu sei un cacciatore di obiettivi, questa patch dovrebbe aiutarti. In precedenza, alcuni obiettivi non venivano caricati correttamente, ma ora questo problema dovrebbe essere risolto. Ma dovrai completare un'azione per un risultato ancora una volta perché conti. Ad esempio, se vuoi l'obiettivo post-to-post, avrai bisogno di un altro assist per essere un portiere.

Anche l'attesissimo crossplay riceve un aggiornamento qui e Sloclap afferma che tutto si sta muovendo senza intoppi. Il lavoro di base sembra essere stato fatto, e Rematch potrebbe avere un crossplay prima della fine di agosto.