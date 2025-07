Rematch raggiunge 5 milioni di giocatori unici

HQ

Rematch ha appena raggiunto i 5 milioni di giocatori unici, secondo lo sviluppatore Sloclap. Lanciato poco più di un mese fa, Rematch porta un gameplay serrato e frenetico che la gente conosce da Sifu e lo inserisce nel calcio 5v5.

"Un mese dopo il lancio, Rematch ha raggiunto 5 milioni di giocatori unici!" ha scritto lo sviluppatore Sloclap sui social media. "Continueremo a fare del nostro meglio per rendere laRematch migliore. Grazie ancora per il vostro sostegno lungo tutto il percorso!"

Vale la pena notare che, poiché il gioco è disponibile tramite Xbox Game Pass, la cifra di 5 milioni di giocatori non si tradurrà esattamente in altrettante copie vendute, ma si tratta comunque di una cifra molto impressionante. Questa notizia arriva pochi giorni dopo che Rematch ha ricevuto una nuova roadmap di aggiornamento post-lancio, con Windows bloccate per funzionalità chiave come crossplay, segnalazione dei giocatori e altro ancora.

Rematch è ora disponibile su Xbox Series X/S, PC e PS5.