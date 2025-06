Rematch segna quasi 100k giocatori simultanei nel primo giorno su Steam

HQ

Anche se è uscito da un paio di giorni per i possessori delle edizioni Elite e Pro, Sloclap's Rematch è stato lanciato ufficialmente ieri, e abbiamo visto il numero di giocatori aumentare insieme a quel lancio. Il frenetico titolo di calcio è stato accolto con la sua giusta dose di critiche per la mancanza di crossplay e problemi di desincronizzazione, ma nel complesso si sta rivelando estremamente popolare.

Secondo SteamDB, possiamo vedere che il giovedì sera il gioco è riuscito a segnare un picco di 92.841 giocatori simultanei. Si tratta di un po' meno di 100k, un numero che Rematch potrebbe probabilmente raggiungere durante il fine settimana.

Questi numeri riguardano solo Steam. Considerando che Rematch è disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre a Game Pass, è possibile che ci siano molti più Rematcher là fuori che si divertono con il gioco. Non ci resta che aspettare l'uscita del crossplay per metterci in contatto con tutti loro. Fortunatamente, Sloclap sta lavorando sul crossplay come "priorità assoluta"."