Rematch verrà lanciato su PC e console a giugno, con una beta aperta prevista per la prossima settimana

HQ

Dopo aver realizzato un'avventura di combattimento dannatamente ben accolta e acclamata alla moda, la progressione naturale è ovviamente quella di creare un titolo di calcio. Questo è ciò che Sifu creator Sloclap ha deciso di fare, poiché nell'imminente futuro il mondo verrà presentato a Rematch.

Questo è un titolo multiplayer che vede due squadre sfidarsi online e mettere alla prova le loro conoscenze e abilità calcistiche in varie grandi arene. L'idea del gioco, a differenza di EA Sports FC e persino di giochi come Mario Strikers, è che ogni giocatore opera come un individuo in campo e in una prospettiva in terza persona, il che significa che si ottiene un'esperienza più controllata e coinvolgente rispetto a quando si guarda l'azione da un angolo isometrico dall'alto verso il basso e mentre si deve controllare un'intera squadra di un massimo di 11 giocatori contemporaneamente.

A differenza di EA FC e eFootball, le regole di Rematch sono un po' diverse, poiché è progettato per un'azione non-stop in cui non ci sono falli, fuorigioco o VAR. Si tratta di attaccare senza sosta e mostrare le tue abilità nelle modalità rapide o competitive offerte dal gioco.

In un nuovo trailer, possiamo vedere che Rematch verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 19 giugno e che sarà preceduto da una beta aperta che inizierà il 18 aprile, esclusivamente per gli utenti PC.

Per quanto riguarda il lancio, saranno disponibili tre versioni del gioco, tra cui la base Standard Edition (che include uno speciale tappo Sloclap per i pre-ordini), la Pro Edition che offre anche 72 ore di "accesso anticipato" e un biglietto per sbloccare una parte del primo Battle Pass, e infine anche la Elite Edition, che include tutto quanto sopra, ma anche alcuni cosmetici extra e un secondo biglietto di aggiornamento del Battle Pass.

Ti divertirai con il bellissimo gioco di giugno?